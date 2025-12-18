Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Чи буде дощ і сніг — прогноз погоди на сьогодні arrow

Чи буде дощ і сніг — прогноз погоди на сьогодні

18 грудня 2025 07:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 18 грудня, в Україні — Укргідрометцентр
Дівчина в куртці на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди на четвер, 18 грудня, повідомили синоптики. В цей день опади не очікуються, лише на Закарпатті вдень можливий невеликий дощ.

Про це у середу, 17 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 18 грудня

В Україні 18 грудня дощ може бути лише на Закарпатті
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні тепла повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків, вночі та вранці у північних, південно-східних, Тернопільській та Хмельницькій областях — спричинятимуть утворення туманів, тому варто бути уважними на дорозі.

Щодо температури, буде досить тепло як для цієї пори. Вночі +3...-2 °С, вдень +1...+6 °С, на півдні країни в межах +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні 18 грудня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 18 грудня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, але вночі та вранці туман.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в області вночі становила +3...-2 °С, вдень очікується +1...+6 °С.

У Києві тим часом вночі 0...-2 °С, вдень +2...+4 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 18-грудня повсюди буде без опадів, хіба що на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.

Вітер дутиме західних напрямків, помірний, часом рвучкий. Температура вночі, як прогнозувала Діденко, становила близько 0 °С, а вдень очікується +3...+6 °С, на заході +7 °С. На півдні буде тепліше, очікується +6...+11 °С, в Криму до +12 °С.

Тим часом у Києві без істотних опадів. Вітер дутиме західний та північно-західний, помірний, іноді рвучкий. Температура протягом дня становитиме близько +5 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні буде прохолодна погода. Опадів синоптики не прогнозують, але очікується досить сильний вітер.  

Також ми повідомляли, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:10 З 2026 року українці 40+ зможуть пройти безоплатні медобстеження

09:09 Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків

08:42 Кривий Ріг та Нікополь були вночі під атакою РФ — є постраждалі

08:15 У Запоріжжі внаслідок атаки РФ значні руйнування — відео

08:00 Виплати ВПО — через яку покупку можна втратити грошову допомогу

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

07:59 Росія била по енергетиці в Черкасах — в ОВА показали наслідки

07:45 Лунін врятував мадридський Реал від ганьби — відео

07:30 Юсов розповів, як змінилася робота ГУР під час війни

07:15 Реструктуризація боргів за комуналку — як оформити у грудні

09:10 З 2026 року українці 40+ зможуть пройти безоплатні медобстеження

09:09 Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків

08:42 Кривий Ріг та Нікополь були вночі під атакою РФ — є постраждалі

08:15 У Запоріжжі внаслідок атаки РФ значні руйнування — відео

08:00 Виплати ВПО — через яку покупку можна втратити грошову допомогу

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

07:59 Росія била по енергетиці в Черкасах — в ОВА показали наслідки

07:45 Лунін врятував мадридський Реал від ганьби — відео

07:30 Юсов розповів, як змінилася робота ГУР під час війни

07:15 Реструктуризація боргів за комуналку — як оформити у грудні

07:05 Чи буде дощ і сніг — прогноз погоди на сьогодні

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

6 грудня 2025

16:20 Продукти зі знижками в АТБ — що віддають набагато дешевше

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації