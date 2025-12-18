Погода сьогодні, 18 грудня, в Україні — Укргідрометцентр

Дівчина в куртці на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 18 грудня, повідомили синоптики. В цей день опади не очікуються, лише на Закарпатті вдень можливий невеликий дощ.

Про це у середу, 17 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 18 грудня

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні тепла повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків, вночі та вранці у північних, південно-східних, Тернопільській та Хмельницькій областях — спричинятимуть утворення туманів, тому варто бути уважними на дорозі.

Щодо температури, буде досить тепло як для цієї пори. Вночі +3...-2 °С, вдень +1...+6 °С, на півдні країни в межах +6...+11 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 18 грудня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, але вночі та вранці туман.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в області вночі становила +3...-2 °С, вдень очікується +1...+6 °С.

У Києві тим часом вночі 0...-2 °С, вдень +2...+4 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 18-грудня повсюди буде без опадів, хіба що на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.

Вітер дутиме західних напрямків, помірний, часом рвучкий. Температура вночі, як прогнозувала Діденко, становила близько 0 °С, а вдень очікується +3...+6 °С, на заході +7 °С. На півдні буде тепліше, очікується +6...+11 °С, в Криму до +12 °С.

Тим часом у Києві без істотних опадів. Вітер дутиме західний та північно-західний, помірний, іноді рвучкий. Температура протягом дня становитиме близько +5 °С.

