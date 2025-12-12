Прогноз погоди на 13-14 грудня — Діденко попередила, якими будуть вихідні

Діденко попередила про похолодання — прогноз погоди на вихідні
На українців чекає похолодання цими вихідними. У суботу опадів не прогнозується, а ось у неділю в деяких регіонах України випаде мокрий сніг і дощ.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на вихідні 13-14 грудня
У суботу Україна буде під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Водночас вітер залишатиметься рвучким, місцями — сильним, особливо на Лівобережжі.
Найпомітнішою зміною стане похолодання. Протягом дня температура становитиме від -2 до +2°C, у західних областях — +2…+5°C.
У Києві субота пройде без опадів, можливі прояснення та навіть сонячні періоди. Вдень температура буде близько 0°C.
У неділю, 14 грудня, на півночі, заході, у центральних областях, а також місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.
У більшості східних областей опадів не прогнозується, а от на півдні країни переважатиме дощ.
Температура повітря в неділю становитиме від -3 до +3°C, у західних областях — до +3…+6°C. До негоди додасться сильний поривчастий північно-західний вітер.
Раніше синоптики розповіли, коли до України прийде справжня зима з морозами та снігом.
А також стало відомо, що кліматичні зміни гублять горностаїв на Одещині.
Читайте Новини.LIVE!