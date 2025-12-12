Прогноз погоди на 13-14 грудня — Діденко попередила, якими будуть вихідні

Пара на прогулянці. Ілюстративне фото: Freepik

На українців чекає похолодання цими вихідними. У суботу опадів не прогнозується, а ось у неділю в деяких регіонах України випаде мокрий сніг і дощ.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вихідні 13-14 грудня

У суботу Україна буде під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Водночас вітер залишатиметься рвучким, місцями — сильним, особливо на Лівобережжі.

Найпомітнішою зміною стане похолодання. Протягом дня температура становитиме від -2 до +2°C, у західних областях — +2…+5°C.

У Києві субота пройде без опадів, можливі прояснення та навіть сонячні періоди. Вдень температура буде близько 0°C.

Карта погоди на 14 грудня. Фото: facebook.com/tala.didenko

У неділю, 14 грудня, на півночі, заході, у центральних областях, а також місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

У більшості східних областей опадів не прогнозується, а от на півдні країни переважатиме дощ.

Температура повітря в неділю становитиме від -3 до +3°C, у західних областях — до +3…+6°C. До негоди додасться сильний поривчастий північно-західний вітер.

