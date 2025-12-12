Відео
Україна
Діденко попередила про похолодання — прогноз погоди на вихідні

12 грудня 2025 20:02
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на 13-14 грудня — Діденко попередила, якими будуть вихідні
Пара на прогулянці. Ілюстративне фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

На українців чекає похолодання цими вихідними. У суботу опадів не прогнозується, а ось у неділю в деяких регіонах України випаде мокрий сніг і дощ.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вихідні 13-14 грудня

У суботу Україна буде під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Водночас вітер залишатиметься рвучким, місцями — сильним, особливо на Лівобережжі.

Найпомітнішою зміною стане похолодання. Протягом дня температура становитиме від -2 до +2°C, у західних областях — +2…+5°C.

У Києві субота пройде без опадів, можливі прояснення та навіть сонячні періоди. Вдень температура буде близько 0°C.

Прогноз погоди на 13-14 грудня
Карта погоди на 14 грудня. Фото: facebook.com/tala.didenko

У неділю, 14 грудня, на півночі, заході, у центральних областях, а також місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

У більшості східних областей опадів не прогнозується, а от на півдні країни переважатиме дощ.

Температура повітря в неділю становитиме від -3 до +3°C, у західних областях — до +3…+6°C. До негоди додасться сильний поривчастий північно-західний вітер.

Раніше синоптики розповіли, коли до України прийде справжня зима з морозами та снігом.

А також стало відомо, що кліматичні зміни гублять горностаїв на Одещині.

погода вихідні похолодання Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
04:57 Іллєнко пояснив, чому ідея віддати Донбас без бою — згубна

04:30 Чому геймери та програмісти ідеальні рекрути — у ЗСУ пояснили

03:52 Операцію "Павутина" монетизували — випустили монету на честь СБУ

03:32 На Черкащині сварка закінчилася вибухом — суд розглядає справу

03:26 Палити ворога за гарні гроші — в "Азові" є вакансія вогнеметникам

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

02:25 Повітряна тривога у Києві та Україні — яка небезпека

01:35 Військовому з Одещини суд дозволи сплатити штраф частинами

01:30 Військові квитки будуть тільки у "Резерв+" — є важливі нюанси

01:03 Полював на HIMARS для РФ — у Краматорську зрадник сяде за ґрати

01:02 У Києві оголосили повітряну тривогу — що загрожує столиці

