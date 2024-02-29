Коли магнітні бурі у березні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Колаж: Новини.LIVE

Перший місяць весни обіцяє бути тихим та спокійним. Фахівці очікують низьку активність Сонця. Та все ж магнітні бурі у березні вдарять — варто очікувати кілька небезпечних дат. Щоб вберегти своє здоров'я й не страждати від геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися.

Новини.LIVE з посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США підготували розклад магнітних бур на березень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати першого місяця весни.

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За попереднім аналізом спеціалістів, більшу частину березня буде панувати "штиль", сонячна активність буде низька. Проте, є кілька дат, до яких треба підготуватися заздалегідь, щоб захистити своє здоров'я від негативного впливу геоштормів:

4 березня — низька активність сонячної бурі, проте може вплинути на фізичний та емоційний стан метеозалежних людей.

— низька активність сонячної бурі, проте може вплинути на фізичний та емоційний стан метеозалежних людей. 10 березня — магнітна буря середньої сили, що може вплинути на самопочуття метеозалежних та людей із хронічними захворюваннями. Деякі люди можуть відчути головний біль чи загальне нездужання.

— магнітна буря середньої сили, що може вплинути на самопочуття метеозалежних та людей із хронічними захворюваннями. Деякі люди можуть відчути головний біль чи загальне нездужання. 15-16 березня — у ці дати магнітні бурі можуть призвести до загострення хронічних хвороб. У цей період важливо слідкувати за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки. Багато людей можуть відчувати втому або бути роздратованими.

— у ці дати магнітні бурі можуть призвести до загострення хронічних хвороб. У цей період важливо слідкувати за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки. Багато людей можуть відчувати втому або бути роздратованими. 21-22 березня — очікується слабкий сонячний шторм, проте він може стати причиною безсоння та головного болю.

— очікується слабкий сонячний шторм, проте він може стати причиною безсоння та головного болю. 26-28 березня — затяжна магнітна буря середньої інтенсивності, яка може стати причиною поганого самопочуття. Варто бути особливо пильними людям з хронічними хворобами.

Корональні викиди маси Сонця. Фото: google.com

Який вплив можуть мати магнітні бурі на здоров'я людини

Магнітні бурі — це феномен, який може викликати збурення не лише на поверхні нашої планети, але й у нашому власному організмі.

Серед основних впливів можна виділити погіршення сну, зміни настрою, збільшення ризику серцево-судинних захворювань та підвищення рівня стресу.

Спеціалісти підкреслюють, що ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань є індивідуальними та можуть бути пов'язані:

з віком;

з психічним станом;

зі схильністю до серцево-судинних захворювань;

з наявністю хронічних захворювань.

Дівчина погано себе почуває. Фото: pexels.com

Які негативні симптоми можуть відчувати люди під час магнітних бур

Найпоширеніші симптоми, які зустрічаються у людей під час сильної сонячної активності, наступні:

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

стрибки тиску;

порушення серцевого ритму;

ломота в тілі;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань;

загальна слабкість;

зниження працездатності;

порушення концентрації;

безсоння;

сонливість;

апатія;

депресивні настрої;

підвищення тривожності;

агресія;

дратівливість.

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Існує кілька способів, які можуть допомогти вашому організму краще пережити магнітні бурі:

1. Ввімкніть режим енергоощадження: намагайтеся уникати стресу, надмірної активності. Не варто ц ці дати планувати важливі справи та зустрічі, особливо, якщо вони потребують розумового навантаження.

2. Дозвольте собі відпочити: найкраще, що ви можете зробити для свого організму — подарувати якісний сон та відпочинок. Це допоможе відновлюватися та боротися з будь-якими негативними впливами.

3. Практикуйте релаксацію: вивчіть техніки релаксації, такі як медитація, глибоке дихання або йога. Це може допомогти зменшити стрес та підвищити вашу стійкість до впливу магнітних бур.

4. Подбайте про здорове харчування: слідкуйте за тим що ви їсте та коли. Незбалансоване харчування, жирна, шкідлива їжа, фастфуд, алкоголь може руйнувати організм зсередини послаблюючи його та роблячи беззахисним до негативних впливів.

5. Не забувайте про регулярну фізичну активність: це може покращити ваше фізичне та психічне здоров'я, збільшити стійкість до стресу.

6. Більше гуляйте на свіжому повітрі: перебування на свіжому повітрі та в контакті з природою може позитивно впливати на ваше самопочуття та зменшити негативний вплив магнітних бур.

Загалом, важливо слідкувати за своїм самопочуттям та реагувати на будь-які неприємні симптоми під час магнітних бур і не тільки, звертаючись за допомогою до фахівця, якщо це необхідно.

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