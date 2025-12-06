Прогноз погоди на 7 грудня свідчить про те, що буде хмарно

Люди йдуть по зимньому місту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на добу 7 грудня свідчить про те, що зараз в Україну вже прийшла зима. Температури по різним регіонам країни переважно мінусові.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 7 грудня

Погоди в Україні на добу 7 грудня, за словами синоптиків, обіцяє бути хмарною із проясненнями. В той же час фахівці прогнозують відсутність опадів.

Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с" , — зазначає Укргідрометцентр.

Мапа погоди. Фото: допис Укргідрометцентру у Facebook

Температура вночі коливатиметься від +2 °С до -3 °С морозу. Вдень вона становитиме +1…+6 °С. На півдні країни та Закарпатті вночі температура становитиме +1…+6 °С, а вдень +4…+9 °С.

Нагадаємо, що температура в Україні у грудні буде вищою за кліматичну норму — це означає відносно теплу зиму.

Раніше ми також інформували, що День Святого Миколая в Україні може пройти з потеплінням і дощем, а на Різдво очікується незначне похолодання та легкий сніг