Україна
Хмарно, але без опадів — прогноз погоди на завтра

Хмарно, але без опадів — прогноз погоди на завтра

6 грудня 2025 18:08
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на 7 грудня свідчить про те, що буде хмарно
Люди йдуть по зимньому місту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні на добу 7 грудня свідчить про те, що зараз в Україну вже прийшла зима. Температури по різним регіонам країни переважно мінусові. 

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 7 грудня

Погоди в Україні на добу 7 грудня, за словами синоптиків, обіцяє бути хмарною із проясненнями. В той же час фахівці прогнозують відсутність опадів.

Хмарно, але без опадів — прогноз погоди на завтра - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с" , — зазначає Укргідрометцентр.

Возможно, это изображение карта и текст
Мапа погоди. Фото: допис Укргідрометцентру у Facebook

Температура вночі коливатиметься від +2 °С до -3 °С морозу.  Вдень вона становитиме +1…+6 °С. На півдні країни та Закарпатті вночі температура становитиме +1…+6 °С, а вдень +4…+9 °С.

Нагадаємо, що температура в Україні у грудні буде вищою за кліматичну норму — це означає відносно теплу зиму.

Раніше ми також інформували, що День Святого Миколая в Україні може пройти з потеплінням і дощем, а на Різдво очікується незначне похолодання та легкий сніг

погода Укргідрометцентр грудень прогноз погоди погода в Україні
19:15 Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок

19:00 Посол США при НАТО зробив важливу заяву про мир в Україні

18:40 Ліміти в банкоматах — де можна зняти найбільшу суму грошей за раз

18:37 Перетин кордону з Молдовою — який папірець тепер обов’язковий

18:29 Зеленський провів розмову з Віткоффом — подробиці

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори - 80x80

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори

18:08 Хмарно, але без опадів — прогноз погоди на завтра

18:03 Головна новорічна ялинка країни у Києві — фоторепортаж

17:45 Vodafone розширить одну зі своїх послуг — що готують абонентам

17:40 В Одесі запалили вогні на головній ялинці міста — фоторепортаж

17:35 Курс євро може змінити напрям — чого чекати найближчим часом

