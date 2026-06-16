Контрастне літо з дощами та сонцем: прогноз погоди в Україні на завтра

Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У середу, 17 червня, на більшій частині території України утримається мінлива хмарність. Погодні умови залишатимуться доволі нестійкими, з чергуванням сонячних прояснень та хмарних періодів протягом доби.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Де в Україні 17 червня очікуються дощі, грози та найвищі температури повітря

У нічний час по всій країні істотних опадів не прогнозується. Однак уже вдень ситуація зміниться: у більшості регіонів, за винятком півдня та південного сходу, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Опади матимуть локальний характер і можуть супроводжуватися тимчасовим посиленням вітру.

Вітер упродовж доби переважатиме західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У окремих районах під час гроз можливі короткочасні пориви.

Температурний фон залишатиметься типовим для середини червня. У нічні години повітря охолоне до +9…+14° C, на узбережжі морів — до +17° C. У денний час більшість регіонів прогріється до +19…+24° C. Тепліше буде на півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28°C.

Читайте також:

Прогноз погоди на 17 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптик Наталка Діденко відзначає, що така погодна ситуація є характерною для цього періоду літа, коли над територією України періодично проходять атмосферні фронти, що приносять короткочасні дощі та грози, але не порушують загальний комфортний температурний режим.

У найближчі дні суттєвих змін у погоді не очікується — збережеться помірно тепла літня погода з періодичними опадами в окремих регіонах.

Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні протягом тижня з 15 по 21 червня прогнозується мінливою та вологою під впливом атмосферних фронтів і циклонічної активності з Центральної Європи. У всіх регіонах очікуються опади у вигляді дощів, а місцями можливі град і шквальний вітер. Водночас істотних аномалій у вигляді сильної спеки чи різкого похолодання не прогнозується.

Новини.LIVE інформували, що синоптики прогнозують помітну зміну погодних умов в Україні протягом вихідних 19–21 червня. Якщо у п’ятницю, 19 червня, максимальна температура повітря сягатиме +28°C, то вже в неділю, 21 червня, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35°C.