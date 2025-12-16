Тепло та без опадів - таку погоду на сьогодні прогнозує Діденко

Люди гуляють в парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні по всій території України не очікується опадів чи снігу. Вівторок, 16 грудня, в плані погоди обіцяє бути теплим завдяки антициклону Frieda.

Про це повідомила метеорологиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 16 грудня

Проте Наталка Діденко попередила, що водіям та пішоходам вранці слід бути обережними — в України можливі тумани.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

Упродовж дня в більшості регіонів України температура очікується на рівні +4...+7 °C. У східних, а також у Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях стовпчики термометрів показуватимуть від -1 °C до +2 °C.

Рух антициклону Frieda. Фото: Wetterpade

У Києві вівторок пройде без дощів чи снігопадів. Удень потепліє до +5 °C.

Наталка Діденко додала, що найближчими днями в Україні зберігатиметься підвищений атмосферний тиск, тому опадів не буде. Вдень температура коливатиметься в межах +3...+7 °C.

