Магнітні бурі 19 грудня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

На Сонці зафіксовано спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі у пʼятницю, 19 грудня, не очікуються на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 19 грудня
За останні 24 години на Сонці сталося два спалахи класу В та три С, які практично не впливають на Землю.
Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 19 грудня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 15
Як підготуватися до періоду магнітних бур
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, сон, концентрацію та навіть серцево-судинну систему. Підготовка до них допомагає мінімізувати негативні наслідки:
- підтримуйте достатню гідратацію, пийте воду регулярно;
- лягайте спати раніше, дотримуйтеся стабільного режиму сну;
- уникайте перевтоми та надмірних фізичних навантажень у дні магнітних бур;
- зменште споживання кофеїну, алкоголю та важкої їжі;
- людям із гіпертонією, аритміями або іншими проблемами серця важливо мати під рукою ліки, які призначив лікар;
- плануйте спокійніші дні без стресових завдань;
- використовуйте релаксаційні техніки;
