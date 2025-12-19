Магнітні бурі 19 грудня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у пʼятницю, 19 грудня, не очікуються на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 19 грудня

За останні 24 години на Сонці сталося два спалахи класу В та три С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 19 грудня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 15

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, сон, концентрацію та навіть серцево-судинну систему. Підготовка до них допомагає мінімізувати негативні наслідки:

підтримуйте достатню гідратацію, пийте воду регулярно;

лягайте спати раніше, дотримуйтеся стабільного режиму сну;

уникайте перевтоми та надмірних фізичних навантажень у дні магнітних бур;

зменште споживання кофеїну, алкоголю та важкої їжі;

людям із гіпертонією, аритміями або іншими проблемами серця важливо мати під рукою ліки, які призначив лікар;

плануйте спокійніші дні без стресових завдань;

використовуйте релаксаційні техніки;

