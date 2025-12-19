Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow На Сонці зафіксовано спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

На Сонці зафіксовано спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

19 грудня 2025 10:41
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 19 грудня — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітні бурі у пʼятницю, 19 грудня, не очікуються на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 19 грудня

За останні 24 години на Сонці сталося два спалахи класу В та три С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 19 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 15
Магнітні бурі 19 грудня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, сон, концентрацію та навіть серцево-судинну систему. Підготовка до них допомагає мінімізувати негативні наслідки:

  • підтримуйте достатню гідратацію, пийте воду регулярно;
  • лягайте спати раніше, дотримуйтеся стабільного режиму сну;
  • уникайте перевтоми та надмірних фізичних навантажень у дні магнітних бур;
  • зменште споживання кофеїну, алкоголю та важкої їжі;
  • людям із гіпертонією, аритміями або іншими проблемами серця важливо мати під рукою ліки, які призначив лікар;
  • плануйте спокійніші дні без стресових завдань;
  • використовуйте релаксаційні техніки;

Нагадаємо, 2 серпня 2027 року відбудеться повне сонячне затемнення. Спостерігати його зможуть мільйони людей.

Раніше китайська місія провела новий аналіз місячного пилу та виявила частинки залізної іржі.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:41 На Сонці зафіксовано спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

10:41 Росія використовує іноземців як гарматне м’ясо на фронті

10:29 У Київраді розкрили, скільки коштує добудова метро на Виноградар

10:28 КПП з Одещини до Молдови не працюють — рух зупинено

10:24 TikTok у США перейде під контроль американських інвесторів

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

10:20 Підвищення зарплати вчителя — чи можуть скасувати надбавки у 2026

10:10 Масштабна завантаженість на кордоні — де чекають понад 100 авто

10:07 Роблять ліс чистішим — вчені показали гриби, які лікують природу

10:02 У Кременчуці хірурга судили за схему з відстрочкою від ТЦК

09:50 На Одещині проблеми з рухом потягів після атаки — деталі

10:41 На Сонці зафіксовано спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

10:41 Росія використовує іноземців як гарматне м’ясо на фронті

10:29 У Київраді розкрили, скільки коштує добудова метро на Виноградар

10:28 КПП з Одещини до Молдови не працюють — рух зупинено

10:24 TikTok у США перейде під контроль американських інвесторів

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

10:20 Підвищення зарплати вчителя — чи можуть скасувати надбавки у 2026

10:10 Масштабна завантаженість на кордоні — де чекають понад 100 авто

10:07 Роблять ліс чистішим — вчені показали гриби, які лікують природу

10:02 У Кременчуці хірурга судили за схему з відстрочкою від ТЦК

09:50 На Одещині проблеми з рухом потягів після атаки — деталі

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

6 грудня 2025

16:20 Продукти зі знижками в АТБ — що віддають набагато дешевше

8 грудня 2025

06:01 Пенсійні надбавки збільшать у 2026 році — хто отримає 1 тис. грн

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації