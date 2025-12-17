Прогноз погоди на 18 грудня - якою буде погода завтра

Дівчина йде вулицею взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

У четвер, 19 грудня, в Україні збережеться спокійна та переважно суха погода. Але у деяких регіонах прогнозують і дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook у середу, 18 грудня.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 18 грудня

Синоптичну ситуацію й надалі визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не очікується. Лише вдень у Закарпатській області можливий невеликий дощ.

Тепла та волога повітряна маса у поєднанні зі слабким вітром змінних напрямків сприятиме утворенню туманів у нічні та ранкові години. Найбільш імовірні вони у північних, південно-західних регіонах, а також у Тернопільській та Хмельницькій областях. Водіям радять бути особливо уважними на дорогах через погіршення видимості.

Температурний фон залишатиметься вищим за кліматичну норму для цієї пори року. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться у проміжку –2...+3 °С, удень повітря прогріється до +1…+6 °С. На півдні країни збережеться ще тепліша погода — +6...+11 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

