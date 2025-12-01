Магнітні бурі 1 грудня — прогноз для метеозалежних

Головний біль. Фото: Pexels

У понеділок, 1 грудня, фахівці не прогнозують сильних магнітних бур — геомагнітне поле залишатиметься спокійним і без різких змін. Водночас минулі 24 години Сонце було доволі активним.

Магнітні бурі 1 грудня

За останню добу на Сонці зафіксували вісім слабких спалахів класу С, які майже не впливають на Землю. Окрім них, сталися ще чотири спалахи потужнішого М-класу. Найсильнішим був спалах М2,9 — подібні явища відносять до середніх за силою серед великих спалахів. Такий спалах може спричинити легкі радіоперешкоди.

Магнітні бурі з 1 грудня до 3 грудня. Фото: скриншот

Попри це, прогноз на понеділок залишається сприятливим: геомагнітне поле буде тихим, а сонячна активність — помірною. При цьому фахівці допускають невелику ймовірність появи ще потужніших спалахів класу Х.

Прогноз магнітних бур з 1 до 4 грудня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 1 грудня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 42

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Лікарі радять у такі дні дотримуватися спокійного режиму, уникати перевтоми й великих навантажень, а також більше часу проводити на відкритому повітрі. Також варто пити достатню кількість води — вона підтримує стабільну роботу судин і допомагає уникати різких перепадів тиску.

Особливо уважними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонікам та метеочутливим особам. Їм рекомендовано контролювати артеріальний тиск, мати під рукою звичні ліки та не робити різких змін у розкладі дня.

Також дізнайтеся, якою буде погода з 1 до 7 грудня в Україні та де можливе потепління.