Прогноз магнітних бур на 12 грудня — чого очікувати метеозалежним

Попередження про магнітні бурі — до чого готуватися сьогодні
У п'ятницю, 12 грудня, на Землі не очікується сильних магнітних бур. Попри це, метеозалежним все ж варто уважно стежити за самопочуттям та змінами щодо прогнозів.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 12 грудня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю), один спалах класу М4,4.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 12 грудня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 73.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Основні можливі наслідки магнітних бур:
- порушення роботи серцево-судинної системи;
- вплив на нервову систему та емоційний стан;
- проблеми зі сном;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома та слабкість.
