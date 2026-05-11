Головна Погода Прогноз погоди на тиждень: в Україну вернуться заморозки до -2°C

Прогноз погоди на тиждень: в Україну вернуться заморозки до -2°C

Дата публікації: 11 травня 2026 09:56
Прогноз погоди в Україні з 11 по 17 травня: де будуть заморозки
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Найближчий тиждень навряд чи порадує українців стабільним весняним теплом. Середина травня принесе різку зміну погоди: очікуються дощі, грози та відчутне похолодання. Найбільше дістанеться західним регіонам, адже там не лише пройдуть сильні зливи, а й можливі нічні заморозки, а в Карпатах навіть зриватиметься мокрий сніг.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди з 11 до 17 травня

Складна та мінлива погода накриє Україну найближчими днями.

У понеділок, 11 травня, тиждень розпочнеться з опадів. Дощитиме на сході та півдні (Лівобережжя), а також на крайньому заході країни. У східних областях можливі грози. На решті території день мине спокійно, але вранці та вночі можливі густі тумани — водіям варто бути обережними.

Температурна карта України 11 травня. Фото: Метеопост

Вночі на заході очікується від +3°C до +8°C, у решті областей буде тепліше: +9°C...+14°C. Вдень східна частина прогріється до +15°C...+20°C, а центр і захід до +20°C...+25°C.

Вівторок, 12 травня, буде дощовим. Опади накриють захід ще вночі, а вдень поширяться на північні, центральні та південні регіони. Місцями прогримлять грози, можливий град та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Сухо буде лише на сході.

Температурна карта України 12 травня. Фото: Метеопост

Температура вночі складе +8°C...+13°C. Вдень повітря прогріється до +17°C...+24°C, проте на крайньому заході буде відчутно прохолодніше — всього +10°C...+15°C.

Середа, 13 травня, буде найконтрастнішою. В цей день опади пройдуть по всій країні, місцями поллють сильні зливи. На сході та півдні вдень вируватимуть грози зі шквалами та градом.

Температурна карта України 13 травня. Фото: Метеопост

А ось у Карпатах вночі взагалі очікується мокрий сніг! Температура сильно відрізнятиметься: на заході та в центрі вночі буде лише +2°C...+8°C, а вдень прохолодні +9°C...+14°C. На сході ж ніч буде теплою (+10°C...+15°C), а вдень термометри покажуть весняні +18°C...+23°C.

У четвер, 14 травня, нарешті припиняться дощі. Опадів не прогнозують у жодній з областей, хоча вранці подекуди ще можуть утворитися тумани.

Температурна карта України 14 травня. Фото: Метеопост

Вночі стовпчики термометрів покажуть +6°C...+13°C. На крайньому заході похолодає до 0°C...+5°C, а на ґрунті та навіть у повітрі очікуються заморозки від 0°C до -2°C. Проте вдень вийде сонце і по всій країні потеплішає до комфортних +16°C...+21°C.

З п'ятниці, 15 травня, більшість українців зможуть насолодитися сухою та спокійною погодою. Виняток становитимуть лише південні регіони, куди хмари з Чорного моря принесуть помірні дощі.

Температурна карта України 15 травня. Фото: Метеопост

Вночі температура становитиме +7°C...+12°C (на крайньому заході +2°C...+7°C). Вдень повітря прогріється до +18°C...+23°C.

У вихідні, 16–17 травня, знову треба брати із собою парасольки. У суботу дощі почнуться з півдня і протягом дня накриють майже всю Україну. Знову повернуться грози з градом. Вночі очікується +7°C...+12°C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21°C...+26°C (на південному заході буде +16°C...+21°C).

Температурна карта України 16 травня. Фото: Метеопост

У неділю по всій країні також пройдуть помірні дощі, а на заході можливі справжні зливи. Нічна температура складе +8°C...+14°C, а вдень потеплішає до +22°C...+27°C.

Раніше Новини.LIVE писали про те, чи будуть сильні магнітні бурі у травні. Астросиноптики спрогнозували, коли Сонце буде найбільш активним.

Також в Україні сьогодні в деяких регіонах очікується різке погіршення погодних умов. Лише кілька регіонів матимуть в понеділок, 11 травня, теплу та сонячну погоду.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
