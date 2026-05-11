Прогноз погоди в Україні з 11 по 17 травня: де будуть заморозки

Прогноз погоди на тиждень: в Україну вернуться заморозки до -2°C
Найближчий тиждень навряд чи порадує українців стабільним весняним теплом. Середина травня принесе різку зміну погоди: очікуються дощі, грози та відчутне похолодання. Найбільше дістанеться західним регіонам, адже там не лише пройдуть сильні зливи, а й можливі нічні заморозки, а в Карпатах навіть зриватиметься мокрий сніг.
Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди з 11 до 17 травня
Складна та мінлива погода накриє Україну найближчими днями.
У понеділок, 11 травня, тиждень розпочнеться з опадів. Дощитиме на сході та півдні (Лівобережжя), а також на крайньому заході країни. У східних областях можливі грози. На решті території день мине спокійно, але вранці та вночі можливі густі тумани — водіям варто бути обережними.
Вночі на заході очікується від +3°C до +8°C, у решті областей буде тепліше: +9°C...+14°C. Вдень східна частина прогріється до +15°C...+20°C, а центр і захід до +20°C...+25°C.
Вівторок, 12 травня, буде дощовим. Опади накриють захід ще вночі, а вдень поширяться на північні, центральні та південні регіони. Місцями прогримлять грози, можливий град та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Сухо буде лише на сході.
Температура вночі складе +8°C...+13°C. Вдень повітря прогріється до +17°C...+24°C, проте на крайньому заході буде відчутно прохолодніше — всього +10°C...+15°C.
Середа, 13 травня, буде найконтрастнішою. В цей день опади пройдуть по всій країні, місцями поллють сильні зливи. На сході та півдні вдень вируватимуть грози зі шквалами та градом.
А ось у Карпатах вночі взагалі очікується мокрий сніг! Температура сильно відрізнятиметься: на заході та в центрі вночі буде лише +2°C...+8°C, а вдень прохолодні +9°C...+14°C. На сході ж ніч буде теплою (+10°C...+15°C), а вдень термометри покажуть весняні +18°C...+23°C.
У четвер, 14 травня, нарешті припиняться дощі. Опадів не прогнозують у жодній з областей, хоча вранці подекуди ще можуть утворитися тумани.
Вночі стовпчики термометрів покажуть +6°C...+13°C. На крайньому заході похолодає до 0°C...+5°C, а на ґрунті та навіть у повітрі очікуються заморозки від 0°C до -2°C. Проте вдень вийде сонце і по всій країні потеплішає до комфортних +16°C...+21°C.
З п'ятниці, 15 травня, більшість українців зможуть насолодитися сухою та спокійною погодою. Виняток становитимуть лише південні регіони, куди хмари з Чорного моря принесуть помірні дощі.
Вночі температура становитиме +7°C...+12°C (на крайньому заході +2°C...+7°C). Вдень повітря прогріється до +18°C...+23°C.
У вихідні, 16–17 травня, знову треба брати із собою парасольки. У суботу дощі почнуться з півдня і протягом дня накриють майже всю Україну. Знову повернуться грози з градом. Вночі очікується +7°C...+12°C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21°C...+26°C (на південному заході буде +16°C...+21°C).
У неділю по всій країні також пройдуть помірні дощі, а на заході можливі справжні зливи. Нічна температура складе +8°C...+14°C, а вдень потеплішає до +22°C...+27°C.
Раніше Новини.LIVE писали про те, чи будуть сильні магнітні бурі у травні. Астросиноптики спрогнозували, коли Сонце буде найбільш активним.
Також в Україні сьогодні в деяких регіонах очікується різке погіршення погодних умов. Лише кілька регіонів матимуть в понеділок, 11 травня, теплу та сонячну погоду.