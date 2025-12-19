Прогноз погоды на Рождество 25 декабря — будут ли морозы и снег

Дети колядуют. Фото: Новини.LIVE

Настоящих зимних морозов в середине декабря украинцам ждать не стоит. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ближайшая неделя пройдет с повышенным атмосферным давлением, которое создаст теплую погоду с туманами и отсутствием осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха для NV.ua.

Наталья Птуха объясняет, что в это время над Украиной сформируется масштабная зона высокого давления, а с южных широт поступит теплый воздух. Именно эти факторы образуют теплую погоду без сильного ветра, со стабильной температурой и высокой влажностью.

Впрочем кратковременное похолодание возможно разве что только в ночь на 16 декабря. На левобережье страны местами может пройти остаточный мокрый снег, а температура воздуха снизится до -6 °C. Впрочем, уже после этого холод отступит.

Потепление в ближайшие дни охватит восточные, центральные области и часть северных регионов. Наталья Птуха обратила внимание, что в период самых коротких дней года водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными и использовать светоотражающие элементы из-за сильных туманов.

Температурная карта Украины 25 декабря. Фото: Метеопост

Прогноз погоды на Рождество 25 декабря в Украине

В ночные часы температура по стране будет колебаться от +2 °C до -3 °C, днем ожидается от +1 °C до +6 °C.

Значительно теплее будет на западе и юге. В Закарпатье, Прикарпатье и южных областях дневные показатели местами будут достигать +5...+12 °C.

В Харькове днем температура не будет превышать +4 °C, а преимущественно будет держаться около +1 °C. В Днепре самыми теплыми станут 17 и 18 декабря, когда воздух прогреется до +5 °C, в остальные дни ожидается около +3 °C. Ночью в регионе температура будет колебаться вблизи 0 °C.

Во Львове с 16 декабря дневные значения поднимутся до +7 °C. Ночью прогнозируют около 0 °C, а ближе к 21 декабря - до +2 °C. В Одессе погода будет еще более мягкой: 17 декабря днем до +10 °C, в последующие дни - +7...+8 °C, а в конце недели - около +6 °C. Ночью температура составит +2...+3 °C.

В Киеве в течение недели также без осадков. Ветер слабый, переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура будет колебаться около 0 °C, днем сначала составит +3...+5 °C, а 19-20 декабря снизится до +1...+3 °C.

Упадет ли снег на Рождество

Несмотря на возможное похолодание, снега на Рождество синоптики пока не обещают. Как напомнила Наталья Птуха, в прошлом году праздничные дни также прошли без существенных осадков — тогда Украину тоже накрывали туманы, а на юге местами шли дожди при дневной температуре 0...+7 °C.

Аномально теплый декабрь специалисты объясняют как поступлением теплых воздушных потоков с юга, так и долговременными климатическими изменениями, наблюдаемыми в Украине в течение последних десятилетий.

