Погода сегодня, 18 декабря, в Украине - Укргидрометцентр

Девушка в куртке на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 18 декабря, сообщили синоптики. В этот день осадки не ожидаются, лишь на Закарпатье днем возможен небольшой дождь.

Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 18 декабря

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня теплая воздушная масса и слабый ветер переменных направлений, ночью и утром в северных, юго-восточных, Тернопольской и Хмельницкой областях — будут вызывать образование туманов, поэтому стоит быть внимательными на дороге.

По температуре, будет достаточно тепло как для этого времени. Ночью +3...-2 °С, днем +1...+6 °С, на юге страны в пределах +6...+11 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 18 декабря будет облачно с прояснениями. Без осадков, но ночью и утром туман.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура в области ночью составила +3...-2 °С, днем ожидается +1...+6 °С.

В Киеве тем временем ночью 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 18 декабря повсеместно будет без осадков, разве что на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Ветер будет дуть западных направлений, умеренный, временами порывистый. Температура ночью, как прогнозировала Диденко, составила около 0 °С, а днем ожидается +3...+6 °С, на западе +7 °С. На юге будет теплее, ожидается +6...+11 °С, в Крыму до +12 °С.

Тем временем в Киеве без существенных осадков. Ветер будет дуть западный и северо-западный, умеренный, иногда порывистый. Температура в течение дня составит около +5 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня будет прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, но ожидается достаточно сильный ветер.

Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.