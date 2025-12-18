Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Будет ли дождь и снег — прогноз погоды на сегодня arrow

Будет ли дождь и снег — прогноз погоды на сегодня

18 декабря 2025 07:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 18 декабря, в Украине - Укргидрометцентр
Девушка в куртке на улице. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды на четверг, 18 декабря, сообщили синоптики. В этот день осадки не ожидаются, лишь на Закарпатье днем возможен небольшой дождь.

Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 18 декабря

В Україні 18 грудня дощ може бути лише на Закарпатті
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня теплая воздушная масса и слабый ветер переменных направлений, ночью и утром в северных, юго-восточных, Тернопольской и Хмельницкой областях — будут вызывать образование туманов, поэтому стоит быть внимательными на дороге.

По температуре, будет достаточно тепло как для этого времени. Ночью +3...-2 °С, днем +1...+6 °С, на юге страны в пределах +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні 18 грудня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 18 декабря будет облачно с прояснениями. Без осадков, но ночью и утром туман.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура в области ночью составила +3...-2 °С, днем ожидается +1...+6 °С.

В Киеве тем временем ночью 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 18 декабря повсеместно будет без осадков, разве что на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Ветер будет дуть западных направлений, умеренный, временами порывистый. Температура ночью, как прогнозировала Диденко, составила около 0 °С, а днем ожидается +3...+6 °С, на западе +7 °С. На юге будет теплее, ожидается +6...+11 °С, в Крыму до +12 °С.

Тем временем в Киеве без существенных осадков. Ветер будет дуть западный и северо-западный, умеренный, иногда порывистый. Температура в течение дня составит около +5 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня будет прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, но ожидается достаточно сильный ветер.

Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:00 Выплаты ВПЛ — из-за какой покупки можно потерять денежную помощь

Text

08:00 Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

07:59 Россия била по энергетике в Черкассах — ОВА показала последствия

07:45 Лунин спас мадридский Реал от позора — видео

07:30 Юсов рассказал, как изменилась работа ГУР во время войны

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

07:15 Реструктуризация долгов за коммуналку — как оформить в декабре

07:05 Будет ли дождь и снег — прогноз погоды на сегодня

07:01 График работы банков на Новый год — будут ли доступны услуги

06:45 Костюк пообещал давать шанс молодежи в Динамо

06:30 Цены на пшеницу затормозили — сколько просят за тонну на рынке

08:00 Выплаты ВПЛ — из-за какой покупки можно потерять денежную помощь

07:59 Россия била по энергетике в Черкассах — ОВА показала последствия

07:45 Лунин спас мадридский Реал от позора — видео

07:30 Юсов рассказал, как изменилась работа ГУР во время войны

07:15 Реструктуризация долгов за коммуналку — как оформить в декабре

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

07:05 Будет ли дождь и снег — прогноз погоды на сегодня

07:01 График работы банков на Новый год — будут ли доступны услуги

06:45 Костюк пообещал давать шанс молодежи в Динамо

06:30 Цены на пшеницу затормозили — сколько просят за тонну на рынке

06:30 Иск против ТЦК — с какой даты считать 6 месяцев

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

Text

08:00 Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

17 декабря
Text

19:00 Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Text

17:56 ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

15 декабря 2025

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

10 декабря 2025

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

11 декабря 2025

16:47 Вокзал в Украине признали одним из самых красивых в Европе (фото)

6 декабря 2025

16:20 Продукты со скидками в АТБ — что отдают гораздо дешевле

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации