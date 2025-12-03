Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Держите рядом лекарства — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Держите рядом лекарства — прогноз магнитных бурь на сегодня

3 декабря 2025 13:55
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури в Украине 3 декабря — подробный прогноз
Головокружение. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В среду, 3 декабря, Земля окажется под влиянием слабой магнитной бури уровня G1. Такая магнитная буря может сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей, поэтому им рекомендуют в этот день быть внимательными к своему здоровью.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 3 декабря

Солнечная активность в течение последних суток была повышенной. На поверхности светила зафиксировали шесть вспышек класса С, которые обычно не имеют последствий для Земли, и одну значительно более мощную вспышку класса X1.9. Вспышки класса X являются самыми сильными из всех и случаются нечасто. Если они направлены непосредственно на нашу планету, это может вызвать длительные радиационные бури, повреждения спутников, перебои в связи и проблемы с работой наземных инфраструктурных систем.

null
Прогноз магнитных бурь с 3 по 5 декабря. Фото: скриншот

Солнечная активность на 3 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
  • Количество солнечных пятен — 85
null
Прогноз магнитных бурь с 3 по 6 декабря. Фото: скриншот

Во время магнитных бурь могут возникать головная боль, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, колебания артериального давления, головокружение, раздражительность, снижение концентрации и боли в сердце у людей со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, уже известно, когда в декабре будут сильные магнитные бури. Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю и назвали регионы, где будет потепление.

космос Солнце магнитные бури Украина прогнозы плохое самочувствие
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:24 Путин не отклонял мирный план для завершения войны, — Песков

14:24 В Android появятся срочные вызовы — как это будет работать

14:17 Revolut заблокировал пополнение с карт 50 стран — полный список

14:15 Рютте отреагировал на угрозы Путина воевать с Европой

14:06 В РФ экс-чиновник хотел дать взятку, чтобы не воевать в Украине

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

13:59 Бесплатные ЖД поездки для одесситов — как воспользоваться

13:58 Хегсет назвал, каких лидеров пригласил бы на "ужин мечты"

13:55 Держите рядом лекарства — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:54 Стали известны имена финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026"

13:35 Прифронтовые громады требуют оставить 64% НДФЛ — Терехов

14:24 Путин не отклонял мирный план для завершения войны, — Песков

14:24 В Android появятся срочные вызовы — как это будет работать

14:17 Revolut заблокировал пополнение с карт 50 стран — полный список

14:15 Рютте отреагировал на угрозы Путина воевать с Европой

14:06 В РФ экс-чиновник хотел дать взятку, чтобы не воевать в Украине

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

13:59 Бесплатные ЖД поездки для одесситов — как воспользоваться

13:58 Хегсет назвал, каких лидеров пригласил бы на "ужин мечты"

13:55 Держите рядом лекарства — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:54 Стали известны имена финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026"

13:35 Прифронтовые громады требуют оставить 64% НДФЛ — Терехов

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

Text

13:05 Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 декабря
Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Text

18:03 Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Новые правила для украинцев 60+ — что изменится с 1 января 2026

22 ноября 2025

20:08 Каждый владелец квартиры должен иметь эту бумагу — что проверить

23 ноября 2025

10:50 Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

21 ноября 2025

04:35 Нужно разрешение соседа — что запрещено делать на своем участке

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

22 ноября 2025

19:15 Без проблем на границе не обойдется — сколько наличных надо иметь

20 ноября 2025

19:35 На какие выплаты рассчитывать людям с инвалидностью в декабре

21 ноября 2025

19:35 Кто из украинцев не сможет стать гражданином Германии — основания

19 ноября 2025

15:20Забронированного могут мобилизовать в отпуске — что проверяют

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации