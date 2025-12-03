Магнитные бури в Украине 3 декабря — подробный прогноз

Головокружение. Фото: Pexels

В среду, 3 декабря, Земля окажется под влиянием слабой магнитной бури уровня G1. Такая магнитная буря может сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей, поэтому им рекомендуют в этот день быть внимательными к своему здоровью.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Магнитные бури 3 декабря

Солнечная активность в течение последних суток была повышенной. На поверхности светила зафиксировали шесть вспышек класса С, которые обычно не имеют последствий для Земли, и одну значительно более мощную вспышку класса X1.9. Вспышки класса X являются самыми сильными из всех и случаются нечасто. Если они направлены непосредственно на нашу планету, это может вызвать длительные радиационные бури, повреждения спутников, перебои в связи и проблемы с работой наземных инфраструктурных систем.

Солнечная активность на 3 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 85

Во время магнитных бурь могут возникать головная боль, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, колебания артериального давления, головокружение, раздражительность, снижение концентрации и боли в сердце у людей со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

