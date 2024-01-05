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Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым

5 января 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 5 января – чего ожидать
Женщина страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь.Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнітні бурі, 5 січня, магнітні бурі не очікуються. Магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія С3.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 січня

Очікується, що в п'ятницю, 5 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня.

"Сонячна активність очікується помірною з імовірністю спалахів Х-класу", — мовиться у повідомленні.

Сонячна активність на 5 січня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму —1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%.
  • Кількість сонячних плям — 30%.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com
  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія М1.

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