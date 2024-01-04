Магнитные бури сегодня – 04.01.2024

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури, в четверг, 4 января, не ожидаются. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие М1.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 4 января

В четверг, 4 января, геомагнитное поле будет спокойного уровня.

"Солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 4 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 14%.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, за последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие Х5.