Магнитные бури сегодня – 04.01.2024

Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым
Магнитные бури, в четверг, 4 января, не ожидаются. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие М1.
Об этом говорится на сайте Meteoprog.
Магнитные бури 4 января
В четверг, 4 января, геомагнитное поле будет спокойного уровня.
"Солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 4 января:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 14%.
Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.
Напомним, за последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие Х5.
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