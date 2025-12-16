Тепло и без осадков — такую погоду на сегодня прогнозирует Диденко

Люди гуляют в парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня по всей территории Украины не ожидается осадков или снега. Вторник, 16 декабря, в плане погоды обещает быть теплым благодаря антициклону Frieda.

Об этом сообщила метеоролог Наталка Диденко.

Погода в Украине 16 декабря

Однако Наталка Диденко предупредила, что водителям и пешеходам утром следует быть осторожными — в Украине возможны туманы.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

В течение дня в большинстве регионов Украины температура ожидается на уровне +4...+7 °C. В восточных, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях столбики термометров будут показывать от -1 °C до +2 °C.

Движение антициклона Frieda. Фото: Wetterpade

В Киеве вторник пройдет без дождей или снегопадов. Днем потеплеет до +5 °C.

Наталка Диденко добавила, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться повышенное атмосферное давление, поэтому осадков не будет. Днем температура будет колебаться в пределах +3...+7 °C.

