Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Можно прогуляться — Диденко спрогнозировала на сегодня потепление arrow

Можно прогуляться — Диденко спрогнозировала на сегодня потепление

16 декабря 2025 06:25
Светлана Силенко - Редактор
Тепло и без осадков — такую погоду на сегодня прогнозирует Диденко
Люди гуляют в парке. Иллюстративное фото: pexels.com
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня по всей территории Украины не ожидается осадков или снега. Вторник, 16 декабря, в плане погоды обещает быть теплым благодаря антициклону Frieda.

Об этом сообщила метеоролог Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 16 декабря

Однако Наталка Диденко предупредила, что водителям и пешеходам утром следует быть осторожными — в Украине возможны туманы.

null
Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

В течение дня в большинстве регионов Украины температура ожидается на уровне +4...+7 °C. В восточных, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях столбики термометров будут показывать от -1 °C до +2 °C.

null
Движение антициклона Frieda. Фото: Wetterpade

В Киеве вторник пройдет без дождей или снегопадов. Днем потеплеет до +5 °C.

Наталка Диденко добавила, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться повышенное атмосферное давление, поэтому осадков не будет. Днем температура будет колебаться в пределах +3...+7 °C.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода на новогодние и рождественские праздники. Также читайте, в какие дни в декабре будут сильные магнитные бури.

Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине метеоролог
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Обойдется в 80 грн — какая услуга в ПриватБанке станет платной

06:30 Цены на подсолнечник резко упали — что стало причиной

06:30 Фотофиксация документов группой оповещения ТЦК — законно ли это

06:25 Можно прогуляться — Диденко спрогнозировала на сегодня потепление

06:10 Украинцам доплачивают к пенсии более 100 грн — кто получает

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

05:57 Проверка пенсионеров — кто может остаться без выплат с 1 января

05:50 "Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф

05:46 Одевайтесь теплее — какой будет погода в Одессе сегодня

05:43 Выплаты семье погибшего — кто не имеет права на эти деньги

04:30 Пусть воюют 18-летние — в США призвали снизить возраст для ВСУ

07:01 Обойдется в 80 грн — какая услуга в ПриватБанке станет платной

06:30 Цены на подсолнечник резко упали — что стало причиной

06:30 Фотофиксация документов группой оповещения ТЦК — законно ли это

06:25 Можно прогуляться — Диденко спрогнозировала на сегодня потепление

06:10 Украинцам доплачивают к пенсии более 100 грн — кто получает

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

05:57 Проверка пенсионеров — кто может остаться без выплат с 1 января

05:50 "Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф

05:46 Одевайтесь теплее — какой будет погода в Одессе сегодня

05:43 Выплаты семье погибшего — кто не имеет права на эти деньги

04:30 Пусть воюют 18-летние — в США призвали снизить возраст для ВСУ

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

Text

17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Text

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

3 декабря 2025

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

10 декабря 2025

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

15 декабря 2025

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации