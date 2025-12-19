Магнитные бури 19 декабря — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в пятницу, 19 декабря, не ожидаются на Земле. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 19 декабря

За последние 24 часа на Солнце произошло две вспышки класса В и три С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 19 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 15

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, сон, концентрацию и даже сердечно-сосудистую систему. Подготовка к ним помогает минимизировать негативные последствия:

поддерживайте достаточную гидратацию, пейте воду регулярно;

ложитесь спать раньше, придерживайтесь стабильного режима сна;

избегайте переутомления и чрезмерных физических нагрузок в дни магнитных бурь;

уменьшите потребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи;

людям с гипертонией, аритмиями или другими проблемами сердца важно иметь под рукой лекарства, которые назначил врач;

планируйте более спокойные дни без стрессовых задач;

используйте релаксационные техники;

