Магнитные бури 19 декабря — чего ожидать метеозависимым сегодня

На Солнце есть вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури в пятницу, 19 декабря, не ожидаются на Земле. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 19 декабря
За последние 24 часа на Солнце произошло две вспышки класса В и три С, которые практически не влияют на Землю.
Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 19 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 15
Как подготовиться к периоду магнитных бурь
Магнитные бури могут влиять на самочувствие, сон, концентрацию и даже сердечно-сосудистую систему. Подготовка к ним помогает минимизировать негативные последствия:
- поддерживайте достаточную гидратацию, пейте воду регулярно;
- ложитесь спать раньше, придерживайтесь стабильного режима сна;
- избегайте переутомления и чрезмерных физических нагрузок в дни магнитных бурь;
- уменьшите потребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи;
- людям с гипертонией, аритмиями или другими проблемами сердца важно иметь под рукой лекарства, которые назначил врач;
- планируйте более спокойные дни без стрессовых задач;
- используйте релаксационные техники;
