Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow На Солнце есть вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

На Солнце есть вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

19 декабря 2025 10:41
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 19 декабря — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури в пятницу, 19 декабря, не ожидаются на Земле. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 19 декабря

За последние 24 часа на Солнце произошло две вспышки класса В и три С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 19 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 15
Магнітні бурі 19 грудня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, сон, концентрацию и даже сердечно-сосудистую систему. Подготовка к ним помогает минимизировать негативные последствия:

  • поддерживайте достаточную гидратацию, пейте воду регулярно;
  • ложитесь спать раньше, придерживайтесь стабильного режима сна;
  • избегайте переутомления и чрезмерных физических нагрузок в дни магнитных бурь;
  • уменьшите потребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи;
  • людям с гипертонией, аритмиями или другими проблемами сердца важно иметь под рукой лекарства, которые назначил врач;
  • планируйте более спокойные дни без стрессовых задач;
  • используйте релаксационные техники;

Напомним, 2 августа 2027 года произойдет полное солнечное затмение. Наблюдать его смогут миллионы людей.

Ранее китайская миссия провела новый анализ лунной пыли и обнаружила частицы железной ржавчины.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:20 Статус призывник автоматически не изменился — что делать

12:09 В Польше Зеленского встретили государственным гимном — видео

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

11:46 Удар по Одесчине — под прицелом транспортная инфраструктура

11:35 Эта страна раздает деньги всем гражданам — какой паспорт нужен

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

11:26 Витренко рассказал о проблемах с укрытиями в Киеве

11:22 єОселя — кто из украинцев получает самые выгодные условия

11:22 Российский теневой флот используют для шпионажа — CNN

11:13 Зеленский встретился с президентом Польши Навроцким в Варшаве

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

12:20 Статус призывник автоматически не изменился — что делать

12:09 В Польше Зеленского встретили государственным гимном — видео

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

11:46 Удар по Одесчине — под прицелом транспортная инфраструктура

11:35 Эта страна раздает деньги всем гражданам — какой паспорт нужен

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

11:26 Витренко рассказал о проблемах с укрытиями в Киеве

11:22 єОселя — кто из украинцев получает самые выгодные условия

11:22 Российский теневой флот используют для шпионажа — CNN

11:13 Зеленский встретился с президентом Польши Навроцким в Варшаве

11:05 Свет под ударом — Одесчина без электричества после ночной атаки

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

15 декабря 2025

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

10 декабря 2025

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

11 декабря 2025

16:47 Вокзал в Украине признали одним из самых красивых в Европе (фото)

6 декабря 2025

16:20 Продукты со скидками в АТБ — что отдают гораздо дешевле

8 декабря 2025

06:01 Пенсионные надбавки увеличат в 2026 году — кто получит 1 тыс. грн

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации