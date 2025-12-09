Видео
Облачно и ветрено — в каких регионах испортится погода завтра

Облачно и ветрено — в каких регионах испортится погода завтра

9 декабря 2025 23:57
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 10 декабря - какой будет погода завтра
Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В среду, 10 декабря, в Украине ожидается облачная погода. Ночью большинство областей будет под влиянием дождя.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 10 декабря от Укргидрометеоцентра

Днем на юго-востоке страны прогнозируется небольшой дождь. На востоке и северо-востоке синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах.

Хмарно та вітряно — у яких регіонах зіпсується погода завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Особенно следует быть осторожными на дорогах в этих регионах из-за скользкой поверхности. Ночные и утренние туманы местами ожидаются на Закарпатье, Прикарпатье и в Приазовье.

Ветер в течение суток будет западным и северо-западным, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +1...+6 °С, на востоке и северо-востоке прогнозируются небольшие морозы до -2 °С; днем в большинстве областей — +4...+9 °С, а на востоке и северо-востоке — 0...+5 °С.

С северо-запада на Украину быстро будет перемещаться атмосферный фронт, который принесет дожди, преимущественно небольшие. На востоке и северо-востоке страны фронт принесет зимние погодные явления: мокрый снег, гололед и налипание снега. Давление воздуха будет падать, а влажность будет оставаться высокой.

Хмарно та вітряно — у яких регіонах зіпсується погода завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 10 декабря от Наталки Диденко

В среду, 10 декабря, в Украине ожидается переменчивая погода. На востоке страны, в частности на Сумщине и Днепропетровщине, синоптики прогнозируют мокрый снег. В то же время дожди пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, а также на Житомирщине и Киевщине.

Хмарно та вітряно — у яких регіонах зіпсується погода завтра - фото 3
Пост Диденко. Фото: скриншот

Теплее всего будет на западе страны, где днем температура поднимется до +7...+12 °С. В восточных регионах, на Полтавщине, в Днепре и на Запорожье столбики термометров покажут лишь 0...+3 °С. На остальной территории воздух прогреется до +4...+7 °С.

В Киеве дождь начнется еще сегодня вечером, а завтра днем осадки уменьшатся — возможен лишь местами небольшой дождь. Температура в столице 10 декабря составит +5...+7 °С.

Хмарно та вітряно — у яких регіонах зіпсується погода завтра - фото 4
Карта осадков. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что в Харьков придет настоящая зима.

А в Одессе ожидается прохладная, но спокойная погода без существенных осадков. Температура будет колебаться от +2 °C ночью до +6 °C днем.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
