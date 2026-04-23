Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Погода Ожидается похолодание и заморозки: прогноз погоды на завтра

Ожидается похолодание и заморозки: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 23:56
Ожидается похолодание и заморозки: прогноз погоды на завтра
Прохожий с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украину возвращается холодная и ветреная погода из-за поступления арктического воздуха с севера Европы. Синоптики предупреждают о заморозках, сильном ветре и локальных осадках, в частности дождь с мокрым снегом в части регионов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 24 апреля от Диденко

Синоптик предупреждает о сильном северо-западном ветре со скоростью 7-14 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Поэтому стоит быть осторожными вблизи билбордов и старых деревьев.

Температура воздуха будет оставаться низкой: ночью +2...+6 °C, местами при прояснениях возможны заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+12 °C.

В Киеве 24 апреля осадков не ожидается, однако сохранится сильный ветер. Ночью температура составит около +2...+4 °C с риском заморозков, а днем воздух прогреется до +8...+9 °C.

Прогноз погоды на 24 апреля от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Небольшие дожди пройдут на востоке, юго-востоке и Сумской области, ночью местами возможен мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в Прикарпатье, а также в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C, однако на поверхности почвы, а также в большинстве северных, центральных и Харьковской областях в воздухе ожидаются заморозки 0...-3 °C. Днем воздух прогреется до +7...+12 °C, а на северо-востоке и востоке страны — лишь до +4...+9 °C.

Прогноз погоди на 24 квітня
Карта погоды на 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщали Новини.LIVE, ранее синоптики предупреждали, что в течение этой недели ожидается неустойчивая и заметно холоднее нормы погода. Они прогнозируют периодические осадки, порывистый ветер и ночные заморозки в отдельных регионах.

А также синоптик Наталья Птуха сообщила, что прохладная погода сохранится как минимум до конца недели, а иногда — и до завершения месяца. Причиной этого является воздушная масса арктического происхождения, которая может вызвать заморозки.

прогноз погоды погода в Украине заморозки
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации