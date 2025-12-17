Видео
Погода удивляет — синоптики поразили прогнозом на завтра

17 декабря 2025 17:51
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 18 декабря - какой будет погода завтра
Девушка идет по улице зимой. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В четверг, 19 декабря, в Украине сохранится спокойная и преимущественно сухая погода. Но в некоторых регионах прогнозируют и дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в среду, 18 декабря.

Погода удивляет — синоптики поразили прогнозом на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 18 декабря

Синоптическую ситуацию и в дальнейшем будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Только днем в Закарпатской области возможен небольшой дождь.

Теплая и влажная воздушная масса в сочетании со слабым ветром переменных направлений будет способствовать образованию туманов в ночные и утренние часы. Наиболее вероятны они в северных, юго-западных регионах, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости.

Температурный фон будет оставаться выше климатической нормы для этого времени года. Ночью столбики термометров будут колебаться в промежутке -2...+3 °С, днем воздух прогреется до +1...+6 °С. На юге страны сохранится еще более теплая погода — +6...+11 °С.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что ранее стало известно, какая будет погода в Украине на зимние праздники.

А до появился прогноз, когда в Украине наступит традиционная зима с морозами и снегом.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
