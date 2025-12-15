Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

15 декабря 2025 12:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на 15 декабря — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 15 декабря, на Земле мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит обращать внимание на свое самочувствие в течение дня.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:
Магнітні бурі 15 грудня
Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 15 декабря

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 15 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 28.
Магнітні бурі 15 грудня
У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение и общую слабость;
  • быструю усталость, сонливость или бессонницу;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • перепады артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Повышенную чувствительность к магнитным бурям могут иметь:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • гипертоники;
  • метеозависимые люди;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • дети.

Советы врачей в период магнитных бурь;

  • соблюдать режим сна и отдыха;
  • избегать переутомления и стрессовых ситуаций;
  • пить достаточное количество воды в течение дня;
  • ограничить употребление алкоголя, кофе и тяжелой пищи;
  • по возможности больше находиться на свежем воздухе;
  • уменьшить физические и эмоциональные нагрузки;
  • людям с хроническими болезнями — регулярно контролировать артериальное давление и принимать назначенные врачом препараты.

Ранее мы рассказывали, когда в декабре ожидать мощные магнитные бури и как готовиться к ним.

Также мы информировали, будут ли зимой в Украине сильные морозы и снегопады.

магнитные бури головная боль погода в Украине метеозависимость плохое самочувствие
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:45 Зеленский поговорил с политзаключенными из Беларуси

13:41 Смерть младенца во время родов — на Одесчине будут судить врачей

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

13:35 Цены на нефть зависли — что происходит на рынке

13:34 Аноним передал 4,1 млн евро на "подарок Путину" ради Украины

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

13:27 Немецко-украинский форум в Берлине — подробности и видео

13:19 Жорин ответил, кто может гарантировать безопасность Украине

13:09 Уничтожение дронов над Одесчиной — пограничники показали видео

13:04 Повысить минималку до 20 тыс. грн — нардеп подал предложение

13:02 Помощь ВПЛ в прифронтовых городах требует изменений — Терехов

13:45 Зеленский поговорил с политзаключенными из Беларуси

13:41 Смерть младенца во время родов — на Одесчине будут судить врачей

13:35 Цены на нефть зависли — что происходит на рынке

13:34 Аноним передал 4,1 млн евро на "подарок Путину" ради Украины

13:27 Немецко-украинский форум в Берлине — подробности и видео

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

13:19 Жорин ответил, кто может гарантировать безопасность Украине

13:09 Уничтожение дронов над Одесчиной — пограничники показали видео

13:04 Повысить минималку до 20 тыс. грн — нардеп подал предложение

13:02 Помощь ВПЛ в прифронтовых городах требует изменений — Терехов

12:58 Бросал кирпичи в военных ТЦК — в Харькове судили мужчину

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

8 декабря

18:48 Жизнь в блэкауте — как одесситы адаптируются к новым условиям

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Text

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Text

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

3 декабря 2025

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

10 декабря 2025

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

6 декабря 2025

16:20 Продукты со скидками в АТБ — что отдают гораздо дешевле

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации