Прогноз магнитных бурь на 15 декабря — чего ожидать

В понедельник, 15 декабря, на Земле мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит обращать внимание на свое самочувствие в течение дня.

Магнитные бури 15 декабря

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 15 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 28.

Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общую слабость;

быструю усталость, сонливость или бессонницу;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Повышенную чувствительность к магнитным бурям могут иметь:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

гипертоники;

метеозависимые люди;

пожилые люди;

беременные женщины;

дети.

Советы врачей в период магнитных бурь;

соблюдать режим сна и отдыха;

избегать переутомления и стрессовых ситуаций;

пить достаточное количество воды в течение дня;

ограничить употребление алкоголя, кофе и тяжелой пищи;

по возможности больше находиться на свежем воздухе;

уменьшить физические и эмоциональные нагрузки;

людям с хроническими болезнями — регулярно контролировать артериальное давление и принимать назначенные врачом препараты.

