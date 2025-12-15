Прогноз магнитных бурь на 15 декабря — чего ожидать

Шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 15 декабря, на Земле мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит обращать внимание на свое самочувствие в течение дня.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 15 декабря
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 15 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 28.
Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общую слабость;
- быструю усталость, сонливость или бессонницу;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
Повышенную чувствительность к магнитным бурям могут иметь:
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- гипертоники;
- метеозависимые люди;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- дети.
Советы врачей в период магнитных бурь;
- соблюдать режим сна и отдыха;
- избегать переутомления и стрессовых ситуаций;
- пить достаточное количество воды в течение дня;
- ограничить употребление алкоголя, кофе и тяжелой пищи;
- по возможности больше находиться на свежем воздухе;
- уменьшить физические и эмоциональные нагрузки;
- людям с хроническими болезнями — регулярно контролировать артериальное давление и принимать назначенные врачом препараты.
