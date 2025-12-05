Погода на выходные - какой будет погода 6 и 7 декабря

Укрметеоцентр порадовал прогнозом на выходные — где будет тепло
В Украине в течение выходных, 6-8 декабря, будет удерживаться спокойная и довольно теплая погода. Именно она будет формировать поле высокого давления.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Погода на выходные
Атмосферные фронты будут обходить территорию страны, поэтому осадков не прогнозируют. Только 8 декабря в Одесской области и в Крыму возможен небольшой дождь, вызванный циклоном с Черного моря.
Ветер преимущественно будет юго-восточный и восточный, умеренный, а в южных регионах местами будет усиливаться до 15-20 м/с.
Ночные температуры будут колебаться в промежутке -3...+3 °С, а днем ожидается +1...+6 °С.
В Закарпатье завтра потеплеет до +5...+10 °С.
На юге страны ночью прогнозируют 0...+7 °С, днем — +4...+9 °С, в Крыму температура повысится до +11 °С.
