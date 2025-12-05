Видео
Україна
Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Видео

Укрметеоцентр порадовал прогнозом на выходные — где будет тепло

5 декабря 2025 22:55
Светлана Силенко - Редактор
Погода на выходные - какой будет погода 6 и 7 декабря
Люди гуляют на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в течение выходных, 6-8 декабря, будет удерживаться спокойная и довольно теплая погода. Именно она будет формировать поле высокого давления.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода на выходные

Атмосферные фронты будут обходить территорию страны, поэтому осадков не прогнозируют. Только 8 декабря в Одесской области и в Крыму возможен небольшой дождь, вызванный циклоном с Черного моря.

Ветер преимущественно будет юго-восточный и восточный, умеренный, а в южных регионах местами будет усиливаться до 15-20 м/с.

Ночные температуры будут колебаться в промежутке -3...+3 °С, а днем ожидается +1...+6 °С.

В Закарпатье завтра потеплеет до +5...+10 °С.

На юге страны ночью прогнозируют 0...+7 °С, днем — +4...+9 °С, в Крыму температура повысится до +11 °С.

Напомним, что ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение всего декабря.

Также мы сообщали, какой будет погода в Украине на День Святого Николая и Рождество.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
