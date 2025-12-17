Видео
Восемь вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня

17 декабря 2025 13:07
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на 17 декабря — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В среду, 17 декабря, на Земле мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит обращать внимание на свое самочувствие в течение дня.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 17 декабря

Итак, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и три вспышки класса В.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 17 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 18.

Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение и общую слабость;
  • быструю усталость, сонливость или бессонницу;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • перепады артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Ранее мы писали о датах мощных магнитных бурь в декабре и советы, как подготовиться к их воздействию.

Также сообщали, какой будет зима в Украине — стоит ли ожидать сильных морозов и снегопадов.

