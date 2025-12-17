Прогноз магнитных бурь на 17 декабря — чего ожидать

Восемь вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня
В среду, 17 декабря, на Земле мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит обращать внимание на свое самочувствие в течение дня.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 17 декабря
Итак, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и три вспышки класса В.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 17 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 18.
Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общую слабость;
- быструю усталость, сонливость или бессонницу;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
Ранее мы писали о датах мощных магнитных бурь в декабре и советы, как подготовиться к их воздействию.
Также сообщали, какой будет зима в Украине — стоит ли ожидать сильных морозов и снегопадов.
Читайте Новини.LIVE!