Прогноз магнитных бурь на 17 декабря — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 17 декабря, на Земле мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит обращать внимание на свое самочувствие в течение дня.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 17 декабря

Итак, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и три вспышки класса В.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 17 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 18.

Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общую слабость;

быструю усталость, сонливость или бессонницу;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Ранее мы писали о датах мощных магнитных бурь в декабре и советы, как подготовиться к их воздействию.

Также сообщали, какой будет зима в Украине — стоит ли ожидать сильных морозов и снегопадов.