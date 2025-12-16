Видео
Временное облегчение для метеозависимых — прогноз магнитных бурь

16 декабря 2025 13:05
Магнитные бури 16 декабря — какой прогноз сегодня для метеозависимых
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels
Во вторник, 16 декабря, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

Магнитные бури 16 декабря

За этот период на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса C, которые практически не влияют на геомагнитную ситуацию, а также три слабые вспышки класса B.

Геомагнитное поле в течение дня будет находиться в спокойном или нестабильном состоянии. Специалисты отмечают, что солнечная активность будет оставаться низкой, хотя сохраняется небольшая вероятность возникновения единичных вспышек М-класса, которые при определенных условиях могут вызвать кратковременные возмущения.

null
Прогноз магнитных бурь с 10 по 18 декабря. Фото: скриншот

Солнечная активность на 16 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса -- 1%;
  • Количество солнечных пятен — 28.
null
Прогноз КР-инлдекса до 19 декабря. Фото: скриншот

Как проявляет себя сильная магнитная буря на самочувствии человека

Чаще всего в периоды повышенной геомагнитной активности люди жалуются на головную боль, головокружение, повышенную усталость, раздражительность, нарушение сна и колебания артериального давления.

Особенно чувствительными к таким изменениям могут быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимые лица, пожилые люди и те, кто находится в состоянии хронического стресса.

Напомним, стало известно, когда в декабре будут мощные магнитные бури.

Между тем синоптики сообщили о потеплении в Украине 16 декабря и назвали области, где будет царить солнечная погода.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
