Магнитные бури 1 декабря — прогноз для метеозависимых

Головная боль. Фото: Pexels

В понедельник, 1 декабря, специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь — геомагнитное поле будет оставаться спокойным и без резких изменений. В то же время прошедшие 24 часа Солнце было довольно активным.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 1 декабря

За последние сутки на Солнце зафиксировали восемь слабых вспышек класса С, которые почти не влияют на Землю. Кроме них, произошли еще четыре вспышки мощного М-класса. Самой сильной была вспышка М2,9 - подобные явления относят к средним по силе среди крупных вспышек. Такая вспышка может вызвать легкие радиопомехи.

Магнитные бури с 1 декабря по 3 декабря. Фото: скриншот

Несмотря на это, прогноз на понедельник остается благоприятным: геомагнитное поле будет тихим, а солнечная активность — умеренной. При этом специалисты допускают небольшую вероятность появления еще более мощных вспышек класса Х.

Прогноз магнитных бурь с 1 по 4 декабря. Фото: скриншот

Солнечная активность на 1 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 42

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Врачи советуют в такие дни придерживаться спокойного режима, избегать переутомления и больших нагрузок, а также больше времени проводить на открытом воздухе. Также стоит пить достаточное количество воды - она поддерживает стабильную работу сосудов и помогает избегать резких перепадов давления.

Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам и метеочувствительным лицам. Им рекомендуется контролировать артериальное давление, иметь под рукой привычные лекарства и не делать резких изменений в расписании дня.

