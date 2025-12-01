Магнитные бури 1 декабря — прогноз для метеозависимых

Заметили 12 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь в Украине
В понедельник, 1 декабря, специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь — геомагнитное поле будет оставаться спокойным и без резких изменений. В то же время прошедшие 24 часа Солнце было довольно активным.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 1 декабря
За последние сутки на Солнце зафиксировали восемь слабых вспышек класса С, которые почти не влияют на Землю. Кроме них, произошли еще четыре вспышки мощного М-класса. Самой сильной была вспышка М2,9 - подобные явления относят к средним по силе среди крупных вспышек. Такая вспышка может вызвать легкие радиопомехи.
Несмотря на это, прогноз на понедельник остается благоприятным: геомагнитное поле будет тихим, а солнечная активность — умеренной. При этом специалисты допускают небольшую вероятность появления еще более мощных вспышек класса Х.
Солнечная активность на 1 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 42
Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм
Врачи советуют в такие дни придерживаться спокойного режима, избегать переутомления и больших нагрузок, а также больше времени проводить на открытом воздухе. Также стоит пить достаточное количество воды - она поддерживает стабильную работу сосудов и помогает избегать резких перепадов давления.
Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам и метеочувствительным лицам. Им рекомендуется контролировать артериальное давление, иметь под рукой привычные лекарства и не делать резких изменений в расписании дня.
Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на декабрь и назвали самые опасные дни.
Также узнайте, какой будет погода с 1 по 7 декабря в Украине и где возможно потепление.
