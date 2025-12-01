Видео
Заметили 12 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь в Украине

1 декабря 2025 13:46
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 1 декабря — прогноз для метеозависимых
Головная боль. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 1 декабря, специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь — геомагнитное поле будет оставаться спокойным и без резких изменений. В то же время прошедшие 24 часа Солнце было довольно активным.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 1 декабря

За последние сутки на Солнце зафиксировали восемь слабых вспышек класса С, которые почти не влияют на Землю. Кроме них, произошли еще четыре вспышки мощного М-класса. Самой сильной была вспышка М2,9 - подобные явления относят к средним по силе среди крупных вспышек. Такая вспышка может вызвать легкие радиопомехи.

null
Магнитные бури с 1 декабря по 3 декабря. Фото: скриншот

Несмотря на это, прогноз на понедельник остается благоприятным: геомагнитное поле будет тихим, а солнечная активность — умеренной. При этом специалисты допускают небольшую вероятность появления еще более мощных вспышек класса Х.

null
Прогноз магнитных бурь с 1 по 4 декабря. Фото: скриншот

Солнечная активность на 1 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 42

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Врачи советуют в такие дни придерживаться спокойного режима, избегать переутомления и больших нагрузок, а также больше времени проводить на открытом воздухе. Также стоит пить достаточное количество воды - она поддерживает стабильную работу сосудов и помогает избегать резких перепадов давления.

Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам и метеочувствительным лицам. Им рекомендуется контролировать артериальное давление, иметь под рукой привычные лекарства и не делать резких изменений в расписании дня.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на декабрь и назвали самые опасные дни.

Также узнайте, какой будет погода с 1 по 7 декабря в Украине и где возможно потепление.

космос Солнце здоровье магнитные бури плохое самочувствие
