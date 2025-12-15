Прогноз магнітних бур на 15 грудня — чого очікувати

Відео
Шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

15 грудня 2025 12:27
У понеділок, 15 грудня, на Землі потужних магнітних бур не очікується. Проте метеозалежним все ж варто звертати увагу на своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама
Читайте також:
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 15 грудня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%; 
  • Кількість сонячних плям — 28.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я та самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

  • головний біль та відчуття тиску в скронях; 
  • запаморочення та загальну слабкість; 
  • швидку втому, сонливість або безсоння; 
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою; 
  • зниження концентрації уваги; 
  • перепади артеріального тиску; 
  • загострення хронічних захворювань.

Підвищену чутливість до магнітних бур можуть мати: 

  • люди із серцево-судинними захворюваннями; 
  • гіпертоніки; 
  • метеозалежні люди; 
  • літні люди; 
  • вагітні жінки; 
  • діти. 

Поради лікарів у період магнітних бур;

  • дотримуватися режиму сну та відпочинку; 
  • уникати перевтоми й стресових ситуацій; 
  • пити достатню кількість води протягом дня; 
  • обмежити вживання алкоголю, кави та важкої їжі; 
  • за можливості більше перебувати на свіжому повітрі; 
  • зменшити фізичні та емоційні навантаження; 
  • людям із хронічними хворобами — регулярно контролювати артеріальний тиск і приймати призначені лікарем препарати.

Раніше ми розповідали, коли в грудні очікувати потужні магнітні бурі та як готуватися до них.

Також ми інформували, чи будуть взимку в Україні сильні морози та снігопади.

магнітні бурі головний біль погода в Україні метеозалежність погане самопочуття
Реклама

