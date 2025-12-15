Прогноз магнітних бур на 15 грудня — чого очікувати

Шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
У понеділок, 15 грудня, на Землі потужних магнітних бур не очікується. Проте метеозалежним все ж варто звертати увагу на своє самопочуття протягом дня.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 15 грудня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 15 грудня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 28.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я та самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:
- головний біль та відчуття тиску в скронях;
- запаморочення та загальну слабкість;
- швидку втому, сонливість або безсоння;
- дратівливість, тривожність, перепади настрою;
- зниження концентрації уваги;
- перепади артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
Підвищену чутливість до магнітних бур можуть мати:
- люди із серцево-судинними захворюваннями;
- гіпертоніки;
- метеозалежні люди;
- літні люди;
- вагітні жінки;
- діти.
Поради лікарів у період магнітних бур;
- дотримуватися режиму сну та відпочинку;
- уникати перевтоми й стресових ситуацій;
- пити достатню кількість води протягом дня;
- обмежити вживання алкоголю, кави та важкої їжі;
- за можливості більше перебувати на свіжому повітрі;
- зменшити фізичні та емоційні навантаження;
- людям із хронічними хворобами — регулярно контролювати артеріальний тиск і приймати призначені лікарем препарати.
Раніше ми розповідали, коли в грудні очікувати потужні магнітні бурі та як готуватися до них.
Також ми інформували, чи будуть взимку в Україні сильні морози та снігопади.
