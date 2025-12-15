Відео
Україна
Сірим дням кінець — Наталка Діденко втішила прогнозом погоди

15 грудня 2025 14:46
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на вівторок 16 грудня — прогноз від Наталки Діденко
Сонячна погода в столиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у вівторок, 16 грудня, погоду визначатиме потужний антициклон Frieda, який фактично перекриє шлях атмосферним фронтам. Через це в країні не очікується жодних опадів — ні дощу, ні снігу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 16 грудня

Наталка Діденко попередила, що вранці у вівторок, 16 грудня, на території України можливі тумани.

null
Температурна карта України. Фото: Метеопост

У західних областях можливі періодичні прояснення.  Упродовж дня в більшості регіонів України температура повітря становитиме +4...+7 °C. У східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях прогнозують від -1 °C до +2 °C.

null
Рух антициклону Frieda. Фото: Wetterpade

У Києві 16 грудня опади не очікуються. Уночі температура повітря підвищиться до +2 °C, удень потепліє до +5 °C.

Наталка Діденко додала, що найближчими днями в Україні зберігатиметься підвищений атмосферний тиск, тому опадів не буде. Похолодання теж не буде, проте, вночі можливе незначне зниження температури, а вдень температура коливатиметься в межах +3...+7 °C.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода на новорічні та різдвяні свята. Також читайте, в які дні у грудні будуть сильні магнітні бурі

погода грудень Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
20:08 Не тільки елегантність — чим вражає ялинка Селін Діон (фото)

20:01 Рютте заявив, що Коаліція охочих просуватиметься "крок за кроком"

19:46 Гарантії безпеки для України — Зеленський назвав пункти

19:24 США готові — Мерц про гарантії безпеки для України

19:24 Мерц запропонував Росії перемирʼя на Різдво

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

19:23 Зеленський відповів, чи планує він дзвінок із Трампом сьогодні

19:20 Питання територій — Зеленський розкрив деталі переговорів

19:20 Правила для мисливців — скільки здобичі можна вполювати за день

19:06 Зеленський заявив, що партнери чують Україну

19:03 Працюємо майже цілодобово — Зеленський про переговори

