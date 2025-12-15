Погода в Україні на вівторок 16 грудня — прогноз від Наталки Діденко

Сонячна погода в столиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 16 грудня, погоду визначатиме потужний антициклон Frieda, який фактично перекриє шлях атмосферним фронтам. Через це в країні не очікується жодних опадів — ні дощу, ні снігу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 16 грудня

Наталка Діденко попередила, що вранці у вівторок, 16 грудня, на території України можливі тумани.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

У західних областях можливі періодичні прояснення. Упродовж дня в більшості регіонів України температура повітря становитиме +4...+7 °C. У східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях прогнозують від -1 °C до +2 °C.

Рух антициклону Frieda. Фото: Wetterpade

У Києві 16 грудня опади не очікуються. Уночі температура повітря підвищиться до +2 °C, удень потепліє до +5 °C.

Наталка Діденко додала, що найближчими днями в Україні зберігатиметься підвищений атмосферний тиск, тому опадів не буде. Похолодання теж не буде, проте, вночі можливе незначне зниження температури, а вдень температура коливатиметься в межах +3...+7 °C.

