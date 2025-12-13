Прогноз погоди в Україні на завтра 14 грудня від Наталки Діденко

Жінка з парасолькою на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 14 грудня, буде з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. У більшості областей переважатиме хмарність та вологість.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 14 грудня

Дощі ймовірні завтра у західних областях, а на решті території України — мокрий сніг, налипання та ожеледиця на дорогах.

Погода 14 грудня. Фото: Meteopost

Водночас у східних областях опади малоймовірні, а вдень вони припиняться також і в західній частині, але там очікуються сильні пориви вітру західного напрямку.

Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень -3...+3 °C. У західних регіонах буде найтепліше — вночі +1...+3 °C, вдень +3...+6 °C.

Прогноз погоди на 14 грудня. Фото: Meteopost

Погода в Києві 14 грудня

У столиці очікується хмарність та мокрий сніг. На дорогах та тротуарах можливе утворення ожеледиці. Вночі у Києві -1...-3 °C, вдень близько 0 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич пояснив, коли до України прийде справжня зима з морозами до -12 °C.

Раніше метеорологиня Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що напередодні Різдва українців може чекати класична "зимова казка".