Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Сніг та ожеледиця — Діденко попередила про негоду в Україні arrow

Сніг та ожеледиця — Діденко попередила про негоду в Україні

13 грудня 2025 18:44
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 14 грудня від Наталки Діденко
Жінка з парасолькою на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 14 грудня, буде з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. У більшості областей переважатиме хмарність та вологість.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 14 грудня

Дощі ймовірні завтра у західних областях, а на решті території України — мокрий сніг, налипання та ожеледиця на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня
Погода 14 грудня. Фото: Meteopost

Водночас у східних областях опади малоймовірні, а вдень вони припиняться також і в західній частині, але там очікуються сильні пориви вітру західного напрямку.

Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень -3...+3 °C. У західних регіонах буде найтепліше — вночі +1...+3 °C, вдень +3...+6 °C.

Погода в Україні 14 грудня
Прогноз погоди на 14 грудня. Фото: Meteopost

Погода в Києві 14 грудня

У столиці очікується хмарність та мокрий сніг. На дорогах та тротуарах можливе утворення ожеледиці. Вночі у Києві -1...-3 °C, вдень близько 0 °C.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич пояснив, коли до України прийде справжня зима з морозами до -12 °C.

Раніше метеорологиня Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що напередодні Різдва українців може чекати класична "зимова казка".

погода негода Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:35 Кому належить Apple у 2025 році — фонди та ключові інвестори

19:33 Відключення світла в Україні — як завтра діятимуть графіки

19:26 Вибори можливі лише за умови безпеки протягом процесу — Корнієнко

19:15 Ціни на поштучні яйця тягнуться вгору — де шукати найдешевші

19:14 Кабмін ухвалив автоматичний військовий облік чоловіків з 18 років

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

19:08 Блекаут в Одесі — збільшився приблизний час подачі світла

18:44 Сніг та ожеледиця — Діденко попередила про негоду в Україні

18:35 До України прибули 114 політв'язнів Білорусі — хто серед них

18:30 В Одесі у царському домі продають 2-кімнатну квартиру — яка ціна

18:24 РФ атакувала БпЛА турецьке судно VIVA в зерновому коридорі — ВМС

19:35 Кому належить Apple у 2025 році — фонди та ключові інвестори

19:33 Відключення світла в Україні — як завтра діятимуть графіки

19:26 Вибори можливі лише за умови безпеки протягом процесу — Корнієнко

19:15 Ціни на поштучні яйця тягнуться вгору — де шукати найдешевші

19:14 Кабмін ухвалив автоматичний військовий облік чоловіків з 18 років

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

19:08 Блекаут в Одесі — збільшився приблизний час подачі світла

18:44 Сніг та ожеледиця — Діденко попередила про негоду в Україні

18:35 До України прибули 114 політв'язнів Білорусі — хто серед них

18:30 В Одесі у царському домі продають 2-кімнатну квартиру — яка ціна

18:24 РФ атакувала БпЛА турецьке судно VIVA в зерновому коридорі — ВМС

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

5 грудня

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня
Text

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

3 грудня 2025

16:00 Мінімалка в Україні — якою буде сума з 1 січня 2026 року

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

3 грудня 2025

03:04 Зимовий десерт за 5 хвилин з 1 л молока — без духовки та желатину

6 грудня 2025

16:20 Продукти зі знижками в АТБ — що віддають набагато дешевше

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації