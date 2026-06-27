Спека до +38 і грози на сході України: прогноз погоди

Люди на київському пляжі. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У суботу, 28 червня, в Україні переважатиме спекотна погода. У більшості областей опадів не прогнозують, однак у частині регіонів можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляли в Українському гідрометеорологічному центрі, передають Новини.LIVE.

Якою буде погода 28 червня

За прогнозом, по всій країні очікується невелика хмарність. На сході України, у Дніпропетровській області, а вдень також у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди можливі грози. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

У нічні години температура повітря становитиме +16...+21 °C. Вдень повітря прогріється до +29...+34 °C.

Найспекотніше буде у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині, де синоптики прогнозують сильну спеку — +35...+38 °C.

Водночас на сході країни буде дещо прохолодніше — вдень стовпчики термометрів показуватимуть +23...+28 °C.

Прогноз погоди на 28 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Новини.LIVE повідомляли, що найближчими днями в Україні знову очікується посилення спеки. Подекуди температура повітря підніметься до +40 °C. Таке різке підвищення температури може негативно впливати на самопочуття та життєдіяльність населення.

Новини.LIVE інформували, що на вихідних в Україні переважатиме суха та тепла погода, при цьому температура повітря поступово зростатиме. Найвищі показники очікуються у західних областях, де в неділю місцями повітря прогріється до +36 °C. Водночас у деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози.