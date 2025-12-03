Магнітні бурі в Україні 3 грудня — детальний прогноз

Запаморочення. Фото: Pexels

У середу, 3 грудня, Земля опиниться під впливом слабкої магнітної бурі рівня G1. Така магнітна буря може позначитися на самопочутті метеозалежних та літніх людей, тому їм рекомендують у цей день бути уважними до свого здоров’я.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Магнітні бурі 3 грудня

Сонячна активність упродовж останньої доби була підвищеною. На поверхні світила зафіксували шість спалахів класу С, які зазвичай не мають наслідків для Землі, та один значно потужніший спалах класу X1.9. Спалахи класу X є найсильнішими з усіх і трапляються нечасто. Якщо вони спрямовані безпосередньо на нашу планету, це може спричинити тривалі радіаційні бурі, ушкодження супутників, перебої у зв’язку та проблеми з роботою наземних інфраструктурних систем.

Прогноз магнітних бур з 3 до 5 грудня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 3 грудня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 30%

Кількість сонячних плям – 85

Прогноз магнітних бур з 3 до 6 грудня. Фото: скриншот

Під час магнітних бур можуть виникати головний біль, підвищена стомлюваність, сонливість або, навпаки, безсоння, коливання артеріального тиску, запаморочення, дратівливість, зниження концентрації та болі в серці у людей зі схильністю до серцево-судинних захворювань.

