Тримайте поруч важливі ліки — прогноз магнітних бур на сьогодні

3 грудня 2025 13:55
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі в Україні 3 грудня — детальний прогноз
Запаморочення. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 3 грудня, Земля опиниться під впливом слабкої магнітної бурі рівня G1. Така магнітна буря може позначитися на самопочутті метеозалежних та літніх людей, тому їм рекомендують у цей день бути уважними до свого здоров’я.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 3 грудня 

Сонячна активність упродовж останньої доби була підвищеною. На поверхні світила зафіксували шість спалахів класу С, які зазвичай не мають наслідків для Землі, та один значно потужніший спалах класу X1.9. Спалахи класу X є найсильнішими з усіх і трапляються нечасто. Якщо вони спрямовані безпосередньо на нашу планету, це може спричинити тривалі радіаційні бурі, ушкодження супутників, перебої у зв’язку та проблеми з роботою наземних інфраструктурних систем.

null
Прогноз магнітних бур з 3 до 5 грудня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 3 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 30%
  • Кількість сонячних плям – 85
null
Прогноз магнітних бур з 3 до 6 грудня. Фото: скриншот

Під час магнітних бур можуть виникати головний біль, підвищена стомлюваність, сонливість або, навпаки, безсоння, коливання артеріального тиску, запаморочення, дратівливість, зниження концентрації та болі в серці у людей зі схильністю до серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, уже відомо, коли в грудні будуть сильні магнітні бурі. Також синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали регіони, де буде потепління. 

космос Сонце магнітні бурі Україна прогнози погане самопочуття
