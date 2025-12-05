Погода на вихідні - якоб буде погода 6 та 7 грудня

Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні протягом вихідних, 6-8 грудня, утримуватиметься спокійна й доволі тепла погода. Саме вона формуватиме поле високого тиску.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погода на вихідні

Атмосферні фронти оминатимуть територію країни, тому опадів не прогнозують. Лише 8 грудня на Одещині та в Криму можливий невеликий дощ, спричинений циклоном із Чорного моря.

Вітер переважно буде південно-східний та східний, помірний, а в південних регіонах місцями посилюватиметься до 15–20 м/с.

Нічні температури коливатимуться у проміжку -3...+3 °С, а вдень очікується +1...+6 °С.

У Закарпатті завтра потеплішає до +5…+10 °С.

На півдні країни вночі прогнозують 0..+7 °С, вдень — +4…+9 °С, у Криму температура підвищиться до +11 °С.

