Погода на вихідні - якоб буде погода 6 та 7 грудня

Укргідрометероцентр потішив прогнозом на віхідні — де буде тепло
В Україні протягом вихідних, 6-8 грудня, утримуватиметься спокійна й доволі тепла погода. Саме вона формуватиме поле високого тиску.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Погода на вихідні
Атмосферні фронти оминатимуть територію країни, тому опадів не прогнозують. Лише 8 грудня на Одещині та в Криму можливий невеликий дощ, спричинений циклоном із Чорного моря.
Вітер переважно буде південно-східний та східний, помірний, а в південних регіонах місцями посилюватиметься до 15–20 м/с.
Нічні температури коливатимуться у проміжку -3...+3 °С, а вдень очікується +1...+6 °С.
У Закарпатті завтра потеплішає до +5…+10 °С.
На півдні країни вночі прогнозують 0..+7 °С, вдень — +4…+9 °С, у Криму температура підвищиться до +11 °С.
