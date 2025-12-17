Відео
Вісім спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Вісім спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

17 грудня 2025 13:07
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на 17 грудня — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 17 грудня, на Землі потужних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто звертати увагу на своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 17 грудня

Отже, сьогодні магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та три спалахи класу В.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 17 грудня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 18.

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

  • головний біль та відчуття тиску в скронях; 
  • запаморочення та загальну слабкість; 
  • швидку втому, сонливість або безсоння; 
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою; 
  • зниження концентрації уваги; 
  • перепади артеріального тиску; 
  • загострення хронічних захворювань.

Раніше ми писали про дати потужних магнітних бур у грудні та поради, як підготуватися до їхнього впливу.

Також повідомляли, якою буде зима в Україні — чи варто очікувати сильних морозів і снігопадів.

погода здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
15:13 Біля Одеси через вибух бойлера зруйновано будинок — деталі

15:01 Нардеп пояснив, чому не відновлюють Херсонську ТЕЦ

14:52 Ринок нафти відреагував на рішення Трампа щодо Венесуели

14:51 Росіяни змінили тактику просування на фронті через погодні умови

14:38 На Одещині ввели надзвичайну ситуацію через проблеми зі світлом

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

14:32 Українців виселяють з державного житла у Польщі — що трапилось

14:24 Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

14:23 Офісу оборонної індустрії України прогнозують майбутнє у Європі

14:22 У Садового пояснили продаж землі у Львові для закладу торгівлі

14:10 Дрова з лісу — чи можна рубати повалені стихією дерева у 2026

