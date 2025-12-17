Прогноз магнітних бур на 17 грудня — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 17 грудня, на Землі потужних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто звертати увагу на своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 17 грудня

Отже, сьогодні магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та три спалахи класу В.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 17 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 18.

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

головний біль та відчуття тиску в скронях;

запаморочення та загальну слабкість;

швидку втому, сонливість або безсоння;

дратівливість, тривожність, перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

перепади артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

Раніше ми писали про дати потужних магнітних бур у грудні та поради, як підготуватися до їхнього впливу.

Також повідомляли, якою буде зима в Україні — чи варто очікувати сильних морозів і снігопадів.