Прогноз магнітних бур на 17 грудня — чого очікувати

Вісім спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У середу, 17 грудня, на Землі потужних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто звертати увагу на своє самопочуття протягом дня.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 17 грудня
Отже, сьогодні магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та три спалахи класу В.
Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 17 грудня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 18.
Чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:
- головний біль та відчуття тиску в скронях;
- запаморочення та загальну слабкість;
- швидку втому, сонливість або безсоння;
- дратівливість, тривожність, перепади настрою;
- зниження концентрації уваги;
- перепади артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
