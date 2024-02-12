Погода в Україні у понеділок, 12 лютого — в яких областях буде аномально тепло

Жінка продає котики на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні 12 лютого буде дуже теплою та дощовою. Синоптики прогнозують плюсову температуру повітря по всій країні, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях буде по-весняному тепло до +15 °C. Також фахівці попереджають про небезпеку густого туману з поганою видимістю, який огорне Київську, Черкаську, Сумську, Харківську, Полтавську та інші області. Крім того, є загроза сніголавинної небезпеки на Закарпатті та Прикарпатті, що пов'язано з аномально теплою погодою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 лютого

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні очікується незначний дощ. Однак на заході, півночі, а вночі й на півдні та в центрі країни істотні опади не передбачаються. Також вночі й зранку 12 лютого в деяких областей очікується густий туман, а на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер переважно південних напрямків зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +2...+7 °C, на узбережжі морів +6...+11 °C;

вдень +7...+12 °C, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні до +15 °C.

у Києві вночі +3...+5 °C, вдень +8...+10 °C.

Прогноз погоди в Україні 12 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку

Синоптики повідомляють, що до кінця дня вночі та вранці 12 лютого у північних, східних та більшості центральних областей буде густий туман із видимістю 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", — попереджають в Укргідрометцентрі.

Прогноз небезпечної погоди в Україні 12 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також за словами синоптиків, очікується значна сніголавинна небезпека III рівня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначають фахівці.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні 12 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на тиждень

"Перша половина тижня виявиться у більшості областей не по сезону теплою, особливо у південних та західних областях. Поступово, ближче до вихідних на тлі розвитку арктичного антициклону та його зміщенні у південні широти, до нас із північного сходу надійде морозне повітря", — прогнозують синоптики з Meteoprog.

Понеділок, 12 лютого — по всій Україні аномально тепла погода, місцями тумани. Вдень очікуються дощ та мряка. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +6...+11 °С, на півдні та заході вночі +7…+12 °С, вдень +12…+17 °С.

Вівторок, 13 лютого — у більшості областей дощі, у Карпатах — із мокрим снігом. Місцями тумани. Температура повітря вночі +3...+8 °C, вдень +7...+12 °C.

Середа, 14 лютого — прогнозують дощі, на крайній півночі — з мокрим снігом, значних опадів не буде лише на заході. Місцями тумани. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +4...+9 °С; на південному сході вдень до +15 °С.

Прогноз погоди в Україні 12 лютого. Фото: Meteoprog

Четвер, 15 лютого — майже по всій території України пройдуть помірні дощі, які поступу перейдуть у сніг, сильних опадів не буде лише на заході. На півночі Лівобережжя слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень місцями пориви вітру до 15-17 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень на заході та півдні +3...+8 °С, на півночі та сході 0...-5 °С.

П'ятниця, 16 лютого — у більшості областей, окрім західних, пройде сніг, на півдні подекуди з дощем. На півночі, сході та в центрі країни дороги вкриє ожеледиця, обережно — сніговий накат. У східних областях, Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви вітру до 15 – 20 м/с. Температура повітря упродовж дня на півночі, сході та в центрі України -5...-11 °С, на заході та півдні -2…+3 °С, на Закарпатті до +8 °С.

Більше про аномальне тепло в лютому

Нагадаємо, що лютий не перестає дивувати теплою погодою українців. Так, цього місяця на Київщині було зафіксовано декілька нових температурних рекордів. В одному з містечок регіону максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10.6 °C.

Також ми повідомляли, що синоптики спрогнозували погоду в Одесі та області на понеділок, 12 лютого. Попри те, що тут буде до +12 °С вдень, можливий сильний північний вітер.