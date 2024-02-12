Погода в Украине в понедельник, 12 февраля — в каких областях будет аномально тепло

Женщина продает котики на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 12 февраля будет очень теплой и дождливой. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха по всей стране, а в Закарпатье, Прикарпатье и южных областях будет по-весеннему тепло до +15 °C. Также специалисты предупреждают об опасности густого тумана с плохой видимостью, который окутает Киевскую, Черкасскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и другие области. Кроме того, есть угроза снеголавинной опасности в Закарпатье и Прикарпатье, что связано с аномально теплой погодой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 февраля

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине ожидается дождь. Однако на западе, севере, ночью и на юге и в центре страны существенные осадки не предусматриваются. Также ночью и утром 12 февраля в некоторых областях ожидается густой туман, а на дорогах кое-где будет гололедица.

Ветер преимущественно южных направлений со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +2...+7 °C, на побережье морей +6...+11 °C;

днем +7...+12 °C, в Закарпатье, Прикарпатье и юге до +15 °C.

в Киеве ночью +3...+5 °C, днем +8...+10 °C.

Прогноз погоды в Украине 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности

Синоптики сообщают, что до конца дня ночью и утром 12 февраля у северных, восточных и большинства центральных областей будет густой туман с видимостью 200-500 м. Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — предупреждают в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды в Украине 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Также, по словам синоптиков, ожидается значительная снеголавинная опасность III уровня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отмечают специалисты.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на неделю

"Первая половина недели окажется в большинстве областей не по сезону теплой, особенно в южных и западных областях. Постепенно ближе к выходным на фоне развития арктического антициклона и его смещению в южные широты, к нам с северо-востока поступит морозный воздух", — прогнозируют синоптики из Meteoprog.

Понедельник, 12 февраля — по всей Украине аномально теплая погода, местами туманы. Днем будет идти дождь и морось. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +6...+11 °С, на юге и западе ночью +7…+12 °С, днем +12…+17 °С.

Вторник, 13 февраля — в большинстве областей дожди, в Карпатах — с мокрым снегом. Местами туман. Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днем +7...+12 °C.

Среда, 14 февраля — прогнозируют дожди, на крайнем севере — с мокрым снегом, значительных осадков не будет только на западе. Местами туман. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +4...+9 °С; на юго-востоке днем до +15 °С.

Прогноз погоды в Украине 12 февраля. Фото: Meteoprog

Четверг, 15 февраля — почти по всей территории Украины пройдут умеренные дожди, которые перейдут в снег, сильных осадков не будет только на западе. На севере Левобережья слабая метель, на дорогах гололедица. Днем местами порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем на западе и юге +3...+8 °С, на севере и востоке 0...-5 °С.

Пятница, 16 февраля — в большинстве областей, кроме западных, пройдет снег, на юге кое-где с дождем. На севере, востоке и в центре страны дороги покроет гололедица, осторожно — снежный накат. В восточных областях, Крыму и Приазовье днем местами порывы ветра до 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение дня на севере, востоке и в центре Украины -5...-11 °С, на западе и юге -2...+3 °С, на Закарпатье до +8 °С.

Больше об аномальном тепле в феврале

Напомним, что февраль не перестает удивлять теплой погодой украинцев. Так, этого месяца на Киевщине было зафиксировано несколько новых температурных рекордов. В одном из городов региона максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10.6 °C.

Также мы сообщали, что синоптики спрогнозировали погоду в Одессе и области на понедельник, 12 февраля. Несмотря на то, что здесь будет до +12 °С днем, возможен сильный северный ветер.