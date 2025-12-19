Прогноз погоди на Різдво 25 грудня — чи будуть морози та сніг

Діти колядують. Фото: Новини.LIVE

Справжніх зимових морозів у середині грудня українцям чекати не варто. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, найближчий тиждень мине з підвищеним атмосферним тиском, який утворить теплу погоду із туманами та відсутністю опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха для NV.ua.

Коли прийде похолодання в грудні в Україну

Наталія Птуха пояснює, що у цей час над Україною сформується масштабна зона високого тиску, а з південних широт надійде тепле повітря. Саме ці чинники утворять теплу погоду без сильного вітру, зі стабільною температурою та високою вологістю.

Втім короткочасне похолодання можливе хіба лише в ніч на 16 грудня. На лівобережжі країни місцями може пройти залишковий мокрий сніг, а температура повітря знизиться до -6 °C. Утім, уже після цього холод відступить.

Потепління найближчими днями охопить східні, центральні області та частину північних регіонів. Наталія Птуха звернула увагу, що в період найкоротших днів року водіям і пішоходам варто бути особливо уважними та використовувати світловідбивні елементи через сильні тумани.

Температурна карта України 25 грудня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на Різдво 25 грудня в Україні

У нічні години температура по країні коливатиметься від +2 °C до -3 °C, удень очікується від +1 °C до +6 °C.

Значно тепліше буде на заході та півдні. У Закарпатті, Прикарпатті й південних областях денні показники місцями сягатимуть +5...+12 °C.

У Харкові вдень температура не перевищуватиме +4 °C, а переважно триматиметься біля +1 °C. У Дніпрі найтеплішими стане 17 та 18 грудня, коли повітря прогріється до +5 °C, в інші дні очікується близько +3 °C. Уночі в регіоні температура коливатиметься поблизу 0 °C.

У Львові з 16 грудня денні значення піднімуться до +7 °C. Уночі прогнозують близько 0 °C, а ближче до 21 грудня — до +2 °C. В Одесі погода буде ще м’якшою: 17 грудня вдень до +10 °C, у наступні дні — +7...+8 °C, а наприкінці тижня — близько +6 °C. Уночі температура становитиме +2...+3 °C.

У Києві протягом тижня також без опадів. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3-8 м/с. Уночі температура коливатиметься біля 0 °C, удень спочатку становитиме +3...+5 °C, а 19-20 грудня знизиться до +1...+3 °C.

Чи впаде сніг на Різдво

Попри можливе похолодання, снігу на Різдво синоптики поки не обіцяють. Як нагадала Наталія Птуха, минулого року святкові дні також минули без істотних опадів — тоді Україну теж накривали тумани, а на півдні місцями йшли дощі при денній температурі 0...+7 °C.

Аномально теплий грудень фахівці пояснюють як надходженням теплих повітряних потоків із півдня, так і довготривалими кліматичними змінами, що спостерігаються в Україні протягом останніх десятиліть.

