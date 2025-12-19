Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Без дощів, але з туманами — яка погода буде в Україні сьогодні arrow

Без дощів, але з туманами — яка погода буде в Україні сьогодні

19 грудня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 19 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: Справжня Варта
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 19 грудня, надали синоптики. Опадів не очікується.

Про це в четвер, 18 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 19 грудня 

Погода в Україні 19 грудня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На Лівобережжі, у західних і Житомирській областях можливий туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності). Слабкий вітер дутиме зі змінних напрямків. 

Метеорологічні явища в Україні 19 грудня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Температура вночі та вдень -2...+3 °С, а в західних і південних областях — +3...+8 °С. У Криму вночі очікується +2...+7 °С, а вдень — +7...+12 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Опадів не передбачається. Уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна й денна температура на Київщині — -2...+3 °С, а в Києві — 0...+2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 грудня повсюди в Україні буде без опадів, але часом можливі тумани. Упродовж дня очікується -2...+3 °С, на півдні та заході — +3...+8 °С.

У Києві без опадів, близько +2 °С.

Нагадаємо, в Одесі 18 грудня вітер сягав до 12 м/с. Крім того, утворився туман.

Також ми повідомляли, що в Україні 18 грудня опадів майже не було. Невеликий дощ пройшов лише вдень на Закарпатті.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 США зняли санкції з низки компаній, які продавали РФ обладнання

07:42 Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансування України

07:35 Кошта пояснив, коли Україна має повернути 90 млрд євро Євросоюзу

07:30 Відсутність документів у "Резерв+" — чи покарають за це

07:27 Естонія заявила про порушення кордону російськими прикордонниками

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

07:25 Робота у Польщі — яких фахівців шукатимуть у 2026 році

07:07 Європі буде корисно відновити діалог із Путіним, — Макрон

07:01 Як зняти готівку з валютних карток — умови ПриватБанку

06:30 На ринку зерна неспокійно — що підбурює ціни на кукурудзу

06:30 Загибель неповнорідного брата — документи для відстрочки в ТЦК

07:45 США зняли санкції з низки компаній, які продавали РФ обладнання

07:42 Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансування України

07:35 Кошта пояснив, коли Україна має повернути 90 млрд євро Євросоюзу

07:30 Відсутність документів у "Резерв+" — чи покарають за це

07:27 Естонія заявила про порушення кордону російськими прикордонниками

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

07:25 Робота у Польщі — яких фахівців шукатимуть у 2026 році

07:07 Європі буде корисно відновити діалог із Путіним, — Макрон

07:01 Як зняти готівку з валютних карток — умови ПриватБанку

06:30 На ринку зерна неспокійно — що підбурює ціни на кукурудзу

06:30 Загибель неповнорідного брата — документи для відстрочки в ТЦК

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

6 грудня 2025

16:20 Продукти зі знижками в АТБ — що віддають набагато дешевше

8 грудня 2025

06:01 Пенсійні надбавки збільшать у 2026 році — хто отримає 1 тис. грн

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації