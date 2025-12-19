Погода сьогодні, 19 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: Справжня Варта

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 19 грудня, надали синоптики. Опадів не очікується.

Про це в четвер, 18 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 19 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На Лівобережжі, у західних і Житомирській областях можливий туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності). Слабкий вітер дутиме зі змінних напрямків.

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Температура вночі та вдень -2...+3 °С, а в західних і південних областях — +3...+8 °С. У Криму вночі очікується +2...+7 °С, а вдень — +7...+12 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Опадів не передбачається. Уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна й денна температура на Київщині — -2...+3 °С, а в Києві — 0...+2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 грудня повсюди в Україні буде без опадів, але часом можливі тумани. Упродовж дня очікується -2...+3 °С, на півдні та заході — +3...+8 °С.

У Києві без опадів, близько +2 °С.

Нагадаємо, в Одесі 18 грудня вітер сягав до 12 м/с. Крім того, утворився туман.

Також ми повідомляли, що в Україні 18 грудня опадів майже не було. Невеликий дощ пройшов лише вдень на Закарпатті.