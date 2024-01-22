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Арктичний мороз та ковзка ожеледиця — синоптики попередили низку областей про небезпеку

22 січня 2024 06:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в понеділок, 22 січня — про яку загрозу синоптики попереджають українців
Жінка закуталась в теплий одяг через лютий мороз надворі. Фото: LETA/EPA
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 22 січня, буде морозною. Синоптики попереджають українців про сильні морози в Чернігівській, Сумській та інших областях, де вночі температура повітря опуститься до -17 °C, однак вдень по Україні буде дещо тепліше — до -6 °C. Також оголошено І рівень небезпеки через ожеледицю в низці областей та II рівень сніголавинної небезпеки на заході. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 січня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 22 січня, на північному сході вночі та зранку подекуди буде туман. Дороги вкриє ожеледиця всюди, крім півдня.

Вітер на сході та півдні північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, на решті території південного — 7-12 м/с. Подекуди на заході та півночі очікуються сильні пориви вітру до 15-18 м/с.

"Температура вночі -4...-9 °C, у північно-східній частині -12...-17 °C, у Криму та на узбережжі морів від 0...-5 °C; вдень -1...-6 °C, у південних та західних областях близько 0 °C", — повідомляють синоптики.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 22 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 22 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають українців про ожеледицю на дорогах у понеділок, 22 січня, всюди, крім південних областей. Оголошено I рівень не безпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться в повідомленні.

Мапа небезпечних метеорологічних явищ в Україні сьогодні, 22 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз небезпечних метеорологічних явищ в Україні сьогодні, 22 січня. Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі повідомляють про помірну сніголавинну небезпеку II рівня сьогодні, 22 січня, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. 

Мапа сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 22 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 22 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 січня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в понеділок вночі в більшості областей слід чекати морозу -3...-8 °C, найгірше буде українцям у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, де стовпчики термометрів покажуть до -12...-17 °C.

Температура повітря по Україні вдень  -1...-6 °C, на півдні та заході -1...+3 °C. У Києві вночі -5...-7 °C, вдень 0...-2 °C, у столиці без опадів.

"22-го січня в Україні буде перерва в опадах — скрізь сухо і навіть подекуди із сонечком. Постарається антициклон Corvin", — повідомляє Діденко.

Мапа циклонів над Європою
Мапа циклонів над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в КМВА показали, як комунальні служби ліквідовують наслідки снігопаду у Києві. Наразі в місті діє 275 одиниць снігоприбиральної техніки й 281 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання "Київавтодору".

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