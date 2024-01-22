Погода в Украине в понедельник, 22 января — о какой угрозе синоптики предупреждают украинцев

Арктический мороз и скользящий гололед — синоптики предупредили ряд областей об опасности
Погода в Украине в понедельник, 22 января, будет морозной. Синоптики предупреждают украинцев о сильных морозах в Черниговской, Сумской и других областях, где ночью температура воздуха опустится до -17 °C, однако днем по Украине будет несколько теплее — до -6 °C. Также объявлен I уровень опасности из-за гололедицы в ряде областей и II уровень снеголавинной опасности на западе.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 22 января
В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 22 января, на северо-востоке ночью и утром местами туман. Дороги укроет гололедица повсюду, кроме юга.
Ветер на востоке и юге северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с, на остальной территории южного — 7-12 м/с. Кое-где на западе и севере ожидаются сильные порывы ветра до 15-18 м/с.
"Температура ночью -4...-9 °C, в северо-восточной части -12...-17 °C, в Крыму и на побережье морей от 0...-5 °C; днем -1... -6 °C, в южных и западных областях около 0 °C", — сообщают синоптики.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают украинцев об гололедице на дорогах в понедельник, 22 января, повсюду, кроме южных областей. Объявлен I уровень безопасности.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре сообщают об умеренной снеголавинной опасности II уровня сегодня, 22 января, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 января
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в понедельник ночью в большинстве областей следует ожидать мороза -3...-8 °C, хуже всего будет украинцам в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, где столбики термометров покажут до -12...-17 °C.
Температура воздуха по Украине днем -1...-6 °C, на юге и западе -1...+3 °C. В Киеве ночью -5...-7 °C, днем 0...-2 °C, в столице без осадков.
"22 января в Украине будет перерыв в осадках — везде сухо и даже кое-где с солнышком. Постарается антициклон Corvin", — сообщает Диденко.
Напомним, что в КГВА показали, как коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Киеве. Сейчас в городе действует 275 единиц снегоуборочной техники и 281 работник в составе 38 бригад по ручной уборке "Киевавтодора".
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