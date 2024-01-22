Погода в Украине в понедельник, 22 января — о какой угрозе синоптики предупреждают украинцев

Женщина закуталась в теплую одежду из-за сильных морозов на улице. Фото: LETA/EPA

Погода в Украине в понедельник, 22 января, будет морозной. Синоптики предупреждают украинцев о сильных морозах в Черниговской, Сумской и других областях, где ночью температура воздуха опустится до -17 °C, однако днем по Украине будет несколько теплее — до -6 °C. Также объявлен I уровень опасности из-за гололедицы в ряде областей и II уровень снеголавинной опасности на западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 января

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 22 января, на северо-востоке ночью и утром местами туман. Дороги укроет гололедица повсюду, кроме юга.

Ветер на востоке и юге северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с, на остальной территории южного — 7-12 м/с. Кое-где на западе и севере ожидаются сильные порывы ветра до 15-18 м/с.

"Температура ночью -4...-9 °C, в северо-восточной части -12...-17 °C, в Крыму и на побережье морей от 0...-5 °C; днем -1... -6 °C, в южных и западных областях около 0 °C", — сообщают синоптики.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 22 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев об гололедице на дорогах в понедельник, 22 января, повсюду, кроме южных областей. Объявлен I уровень безопасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Прогноз опасных метеорологических явлений в Украине сегодня, 22 января. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре сообщают об умеренной снеголавинной опасности II уровня сегодня, 22 января, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 22 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 января

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в понедельник ночью в большинстве областей следует ожидать мороза -3...-8 °C, хуже всего будет украинцам в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, где столбики термометров покажут до -12...-17 °C.

Температура воздуха по Украине днем -1...-6 °C, на юге и западе -1...+3 °C. В Киеве ночью -5...-7 °C, днем 0...-2 °C, в столице без осадков.

"22 января в Украине будет перерыв в осадках — везде сухо и даже кое-где с солнышком. Постарается антициклон Corvin", — сообщает Диденко.

Карта циклонов над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в КГВА показали, как коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Киеве. Сейчас в городе действует 275 единиц снегоуборочной техники и 281 работник в составе 38 бригад по ручной уборке "Киевавтодора".