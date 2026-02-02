Відео
Україна
Бабак Тимко спрогнозував, коли до України прийде справжня весна

Бабак Тимко спрогнозував, коли до України прийде справжня весна

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 15:35
Прогноз погоди на весну в Україні від бабака Тимка
Весна в Україні. Фото: Новини.LIVE

Молодий наступник харківського бабака Тимка, якого прозвали Тимком IV, дав перший прогноз про початок весни в Україні. Цього року він побачив свою тінь, що говорить про затримку весни.

Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету імені Каразіна у понеділок, 2 лютого.

Прогноз на весну від бабака Тимка

"У 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто, весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає", — зазначив завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник.

null
Бабак Тимко. Фото: кадр з відео

За народним повір’ям, у ясну погоду бабак помічає власну тінь, лякається її й повертається до нори — це вважають знаком, що зима триватиме ще приблизно шість тижнів.

Цього року бабаки спали краще, однак їм заважали звуки вибухів. Крім того, є відсутність світла на біостанції та сильний мороз.

Пресслужба університету у коментарі "Суспільному" повідомила, що на біологічній станції наразі проживає 19 бабаків.

"Це колекція, яка існує в неволі понад 25 років. Вони змінюються, але тримаємо цю колекцію на межі 20 особин для досліджень. Це необідний мінімум, щоб були якісні результати досліджень", — каже завідувач біологічної станції університету.

Нагадаємо, в Україні цього тижня очікується аномальна погода. Синоптики прогнозують сильний мороз та рвучкий вітер.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, чого очікувати від погоди упродовж лютого.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
