Прогноз погоди на весну в Україні від бабака Тимка

Бабак Тимко спрогнозував, коли до України прийде справжня весна
Молодий наступник харківського бабака Тимка, якого прозвали Тимком IV, дав перший прогноз про початок весни в Україні. Цього року він побачив свою тінь, що говорить про затримку весни.
Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету імені Каразіна у понеділок, 2 лютого.
Прогноз на весну від бабака Тимка
"У 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто, весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає", — зазначив завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник.
За народним повір’ям, у ясну погоду бабак помічає власну тінь, лякається її й повертається до нори — це вважають знаком, що зима триватиме ще приблизно шість тижнів.
Цього року бабаки спали краще, однак їм заважали звуки вибухів. Крім того, є відсутність світла на біостанції та сильний мороз.
Пресслужба університету у коментарі "Суспільному" повідомила, що на біологічній станції наразі проживає 19 бабаків.
"Це колекція, яка існує в неволі понад 25 років. Вони змінюються, але тримаємо цю колекцію на межі 20 особин для досліджень. Це необідний мінімум, щоб були якісні результати досліджень", — каже завідувач біологічної станції університету.
Нагадаємо, в Україні цього тижня очікується аномальна погода. Синоптики прогнозують сильний мороз та рвучкий вітер.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, чого очікувати від погоди упродовж лютого.
Читайте Новини.LIVE!