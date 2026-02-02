Прогноз погоды на весну в Украине от бабака Тимка

Весна в Украине. Фото: Новини.LIVE

Молодой преемник харьковского сурка Тимки, которого прозвали Тимкой IV, дал первый прогноз о начале весны в Украине. В этом году он увидел свою тень, что говорит о задержке весны.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского национального университета имени Каразина в понедельник, 2 февраля.

Прогноз на весну от сурка Тимка

"В 2026 году сурок увидел свою тень. То есть, весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает", — отметил заведующий биологической станции университета Владимир Грубник.

Сурок Тимка. Фото: кадр из видео

По народному поверью, в ясную погоду сурок замечает собственную тень, пугается ее и возвращается в нору — это считают знаком, что зима продлится еще примерно шесть недель.

В этом году сурки спали лучше, однако им мешали звуки взрывов. Кроме того, есть отсутствие света на биостанции и сильный мороз.

Пресс-служба университета в комментарии "Суспільному" сообщила, что на биологической станции сейчас проживает 19 сурков.

"Это коллекция, которая существует в неволе более 25 лет. Они меняются, но держим эту коллекцию на грани 20 особей для исследований. Это необходимый минимум, чтобы были качественные результаты исследований", — говорит заведующий биологической станции университета.

Напомним, в Украине на этой неделе ожидается аномальная погода. Синоптики прогнозируют сильный мороз и порывистый ветер.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, чего ожидать от погоды в течение февраля.