Прогноз погоды на весну в Украине от бабака Тимка

Бабак Тимко спрогнозировал, когда в Украине наступит весна
Молодой преемник харьковского сурка Тимки, которого прозвали Тимкой IV, дал первый прогноз о начале весны в Украине. В этом году он увидел свою тень, что говорит о задержке весны.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского национального университета имени Каразина в понедельник, 2 февраля.
Прогноз на весну от сурка Тимка
"В 2026 году сурок увидел свою тень. То есть, весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает", — отметил заведующий биологической станции университета Владимир Грубник.
По народному поверью, в ясную погоду сурок замечает собственную тень, пугается ее и возвращается в нору — это считают знаком, что зима продлится еще примерно шесть недель.
В этом году сурки спали лучше, однако им мешали звуки взрывов. Кроме того, есть отсутствие света на биостанции и сильный мороз.
Пресс-служба университета в комментарии "Суспільному" сообщила, что на биологической станции сейчас проживает 19 сурков.
"Это коллекция, которая существует в неволе более 25 лет. Они меняются, но держим эту коллекцию на грани 20 особей для исследований. Это необходимый минимум, чтобы были качественные результаты исследований", — говорит заведующий биологической станции университета.
Напомним, в Украине на этой неделе ожидается аномальная погода. Синоптики прогнозируют сильный мороз и порывистый ветер.
Ранее в Укргидрометцентре сообщили, чего ожидать от погоды в течение февраля.
