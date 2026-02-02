Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Бабак Тимко спрогнозировал, когда в Украине наступит весна

Бабак Тимко спрогнозировал, когда в Украине наступит весна

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 15:35
Прогноз погоды на весну в Украине от бабака Тимка
Весна в Украине. Фото: Новини.LIVE

Молодой преемник харьковского сурка Тимки, которого прозвали Тимкой IV, дал первый прогноз о начале весны в Украине. В этом году он увидел свою тень, что говорит о задержке весны.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского национального университета имени Каразина в понедельник, 2 февраля.

Реклама
Читайте также:

Прогноз на весну от сурка Тимка

"В 2026 году сурок увидел свою тень. То есть, весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает", — отметил заведующий биологической станции университета Владимир Грубник.

null
Сурок Тимка. Фото: кадр из видео

По народному поверью, в ясную погоду сурок замечает собственную тень, пугается ее и возвращается в нору — это считают знаком, что зима продлится еще примерно шесть недель.

В этом году сурки спали лучше, однако им мешали звуки взрывов. Кроме того, есть отсутствие света на биостанции и сильный мороз.

Пресс-служба университета в комментарии "Суспільному" сообщила, что на биологической станции сейчас проживает 19 сурков.

"Это коллекция, которая существует в неволе более 25 лет. Они меняются, но держим эту коллекцию на грани 20 особей для исследований. Это необходимый минимум, чтобы были качественные результаты исследований", — говорит заведующий биологической станции университета.

Напомним, в Украине на этой неделе ожидается аномальная погода. Синоптики прогнозируют сильный мороз и порывистый ветер.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, чего ожидать от погоды в течение февраля.

погода Харьков Украина зима весна прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации