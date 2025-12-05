Синоптики прогнозують на п'ятницю погоду без опадів — якою буде температура

Молоді люди гуляють зимним парком. Ілюстративне фото: pexels.com

Синоптики прогнозують на сьогодні, 5 грудня, цілком помірну погоду й без опадів. Очікуються пориви вітру, а в деяких регіонах буде доволі відчутно прохолодніше.

Свій прогноз на п'ятницю дали фахівці Укргідрометцентру.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр



Погода в Україні на 5 грудня

В цілому, за прогнозом метеорологів, сьогодні погода не зазнає особливих змін. Погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску.

Проте сьогодні слід враховувати вітер. Він очікується південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, але у більшості західних та Вінницькій областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Середня температура в Україні очікується на рівні +3...+8 °С. На крайньому заході, півдні Одещини та в Криму приблизно +7...+12 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом всього грудня.

Також ми повідомляли, якою буде погода в Україні на День Святого Миколая та Різдво.