Україна
Без опадів, але з сильними морозами — прогноз Укргідрометцентру

Без опадів, але з сильними морозами — прогноз Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 06:25
Прогноз від Укргідрометцентру та Діденко на 3 січня — якою буде погода
Дівчина на зимовій прогулянці із собакою. Фото: Reuters

Синоптики прогнозують на сьогодні, вівторок, 3 лютого, холодну погоду по всій території України. Проте опадів не передбачається через антициклон, який проходить над нашою територією. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко

Читайте також:

Погода від Укргідрометцентру на 3 січня

Фахівці служби зазначили, що попри відсутність опадів все ж таки слід очікувати невеликий сніг в Карпатах та на Закарпатті. Водії та пішоходи мають звернути увагу на ожеледицю на дорогах. Вітер буде змінних напрямків — 3-8 м/с.

Погода в Україні 3 лютого
Погода в Україні 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вдень -10...-15 °C по всій Україні. На Прикарпатті вдень -6...11 °C. В Криму очікується -4...9 °C. А на Закарпатті ще тепліше — 0...-5 °C. 

Погода на 3 лютого від Наталки Діденко

Погода на 3 лютого
Карта температур 3 лютого. Фото: Метеопост

Діденко прогнозує більш холодну погоду. За її даними, у вівторок стовпчики термометрів показуватимуть -14...-20 °C, на півдні -4...-11 °C, а на Закарпатті навіть близько 0 °C. Опадів не передбачається.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували на сьогодні у Львові небезпечну погоду. В регіоні буде сильний мороз та ожеледиця. 

Мороз сьогодні очікується й у Харкові. Крім того, погода залишиться небезпечною через туман, паморозь.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
