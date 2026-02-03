Прогноз от Укргидрометцентра и Диденко на 3 января - какой будет погода

Без осадков, но с сильными морозами — прогноз Укргидрометцентра
Синоптики прогнозируют на сегодня, вторник, 3 февраля, холодную погоду по всей территории Украины. Однако осадков не предвидится из-за антициклона, который проходит над нашей территорией.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.
Погода от Укргидрометцентра на 3 января
Специалисты службы отметили, что несмотря на отсутствие осадков все же следует ожидать небольшой снег в Карпатах и на Закарпатье. Водители и пешеходы должны обратить внимание на гололедицу на дорогах. Ветер будет переменных направлений — 3-8 м/с.
Температура воздуха днем -10...-15 °C по всей Украине. На Прикарпатье днем -6...11 °C. В Крыму ожидается -4...9 °C. А на Закарпатье еще теплее - 0...-5 °C.
Погода на 3 февраля от Наталки Диденко
Диденко прогнозирует более холодную погоду. По ее данным, во вторник столбики термометров будут показывать -14...-20 °C, на юге -4...-11 °C, а на Закарпатье даже около 0 °C. Осадков не предвидится.
Напомним, синоптики спрогнозировали на сегодня во Львове опасную погоду. В регионе будет сильный мороз и гололедица.
Мороз сегодня ожидается и в Харькове. Кроме того, погода останется опасной из-за тумана, изморози.
