Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Без осадков, но с сильными морозами — прогноз Укргидрометцентра

Без осадков, но с сильными морозами — прогноз Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 06:25
Прогноз от Укргидрометцентра и Диденко на 3 января - какой будет погода
Девушка на зимней прогулке с собакой. Фото: Reuters

Синоптики прогнозируют на сегодня, вторник, 3 февраля, холодную погоду по всей территории Украины. Однако осадков не предвидится из-за антициклона, который проходит над нашей территорией.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода от Укргидрометцентра на 3 января

Специалисты службы отметили, что несмотря на отсутствие осадков все же следует ожидать небольшой снег в Карпатах и на Закарпатье. Водители и пешеходы должны обратить внимание на гололедицу на дорогах. Ветер будет переменных направлений — 3-8 м/с.

Погода в Україні 3 лютого
Погода в Украине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха днем -10...-15 °C по всей Украине. На Прикарпатье днем -6...11 °C. В Крыму ожидается -4...9 °C. А на Закарпатье еще теплее - 0...-5 °C.

Погода на 3 февраля от Наталки Диденко

Погода на 3 лютого
Карта температур 3 февраля. Фото: Метеопост

Диденко прогнозирует более холодную погоду. По ее данным, во вторник столбики термометров будут показывать -14...-20 °C, на юге -4...-11 °C, а на Закарпатье даже около 0 °C. Осадков не предвидится.

Напомним, синоптики спрогнозировали на сегодня во Львове опасную погоду. В регионе будет сильный мороз и гололедица.

Мороз сегодня ожидается и в Харькове. Кроме того, погода останется опасной из-за тумана, изморози.

Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации