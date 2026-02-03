Прогноз от Укргидрометцентра и Диденко на 3 января - какой будет погода

Девушка на зимней прогулке с собакой. Фото: Reuters

Синоптики прогнозируют на сегодня, вторник, 3 февраля, холодную погоду по всей территории Украины. Однако осадков не предвидится из-за антициклона, который проходит над нашей территорией.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода от Укргидрометцентра на 3 января

Специалисты службы отметили, что несмотря на отсутствие осадков все же следует ожидать небольшой снег в Карпатах и на Закарпатье. Водители и пешеходы должны обратить внимание на гололедицу на дорогах. Ветер будет переменных направлений — 3-8 м/с.

Погода в Украине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха днем -10...-15 °C по всей Украине. На Прикарпатье днем -6...11 °C. В Крыму ожидается -4...9 °C. А на Закарпатье еще теплее - 0...-5 °C.

Погода на 3 февраля от Наталки Диденко

Карта температур 3 февраля. Фото: Метеопост

Диденко прогнозирует более холодную погоду. По ее данным, во вторник столбики термометров будут показывать -14...-20 °C, на юге -4...-11 °C, а на Закарпатье даже около 0 °C. Осадков не предвидится.

Напомним, синоптики спрогнозировали на сегодня во Львове опасную погоду. В регионе будет сильный мороз и гололедица.

Мороз сегодня ожидается и в Харькове. Кроме того, погода останется опасной из-за тумана, изморози.