Сьогодні в Україні буде відносно тепло та без дощу, прогнозують синоптики

Без опадів і з помірним теплом — точний прогноз на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 17 грудня, очікується без опадів, проте туман прямо зранку не примусить чекати на себе. Водночас синоптики обіцяють вдень невелике потепління.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода від Укргідрометцентру
Метеорологи прогнозують сьогодні слабкий вітер, який принесе тепло, але вранці стане причиною туманів у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях.
Вдень найтепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни. Температура вдень +2...+7 °C. На Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни очікується +6...+11 °C, а на Лівобережжі 0...+5 °C.
Оголошення небезпеки
Зранку 17 грудня у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде туман, а видимість — 200-500 метрів.
Оголошено перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху.
Прогноз на 17 грудня від Діденко
Наталка Діденко теж підтверджує, що сьогодні в Україні опадів не буде. Навіть в деяких регіонах буде сонячно та комфортно.
Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 °C, а на заході та у південній частині +4...+10 °C. Лише у південному Запоріжжі передбачається +2...+4 °C.
Крім того, вранці та ввечері будуть тумани, які можуть зменшити видимість.
Погода у Києві у середу
За прогнозом Діденко, у столиці теж обійдеться без дощу чи снігу. Температура вдень +5 °C.
