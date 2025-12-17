Сьогодні в Україні буде відносно тепло та без дощу, прогнозують синоптики

Молода пара обіймається в холодну погоду. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні, 17 грудня, очікується без опадів, проте туман прямо зранку не примусить чекати на себе. Водночас синоптики обіцяють вдень невелике потепління.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода від Укргідрометцентру

Метеорологи прогнозують сьогодні слабкий вітер, який принесе тепло, але вранці стане причиною туманів у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях.

Погода в Україні 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вдень найтепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни. Температура вдень +2...+7 °C. На Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни очікується +6...+11 °C, а на Лівобережжі 0...+5 °C.

Оголошення небезпеки

Зранку 17 грудня у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде туман, а видимість — 200-500 метрів.

Туман в Україні 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху.

Прогноз на 17 грудня від Діденко

Карта температур на 17 грудня. Фото: Метеопост

Наталка Діденко теж підтверджує, що сьогодні в Україні опадів не буде. Навіть в деяких регіонах буде сонячно та комфортно.

Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 °C, а на заході та у південній частині +4...+10 °C. Лише у південному Запоріжжі передбачається +2...+4 °C.

Крім того, вранці та ввечері будуть тумани, які можуть зменшити видимість.

Скриншот допису Наталки Діденко

Погода у Києві у середу

За прогнозом Діденко, у столиці теж обійдеться без дощу чи снігу. Температура вдень +5 °C.

Нагадаємо, раніше Ігор Кібальчич розповів, коли в Україну прийде справжня зима. Тоді очікуються морози до -12 °C та потужний сніг.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода в Україні на зимові свята.