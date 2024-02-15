Магнітні бурі сьогодні, 15 лютого

Чоловік страждає на головний біль. Фото ілюстративне: freepik

Магнітних бур станом на сьогодні, 15 лютого не передбачається. Магнітосфера земної кулі перебуває у стабілізованому спокійному стані, а сонячна активність протягом останніх 24 годин була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 лютого

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С5. Ці спалахи не містять загрози на людський організм, проте очікується, що геомагнітне поле буде нестабільним. Водночас ймовірність спалахів Х-класу через сонячну активність буде помірною.

Сонячна активність на 15 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 63.

Хлопець відчуває тиск у голові через вплив магнітної бурі. Джерело: freepik

Профілактика впливу магнітних бур на організм

Негативний плив магнітних бур на організм може призвести до розвитку таких хвороб, як інфаркт, інсульт чи навіть розлади ВГСД (вегетосудинної дистонії). Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити протікання цих явищ, якщо вплив таки відбувся, або забезпечити організм невразливістю до таких загроз від Сонця.

Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;

більше перебувайте на свіжому повітрі;

не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо — алкоголем;

підготуйте необхідний запас лікарських засобів;

пийте більше трав'яного чаю;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, не так давно американські вчені вперше в історії виявили джерело життя на поверхні астероїдів "Ірида" та "Массалія". Водночас американські астрономи встановили, що астероїд "Харкіло", який має кільця за прикладом Урана та Сатурна, може їх мати завдяки впливу невідомого супутника.