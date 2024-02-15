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Безопасный период будет недолгим — стоит ли сегодня ожидать магнитных бурь

15 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 15 февраля
Мужчина страдает от головной боли. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитных бурь по состоянию на сегодняшний день, 15 февраля не ожидается. Магнитосфера земного шара находится в стабилизированном спокойном состоянии, а солнечная активность за последние 24 часа была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С5. Эти вспышки не содержат угрозы человеческому организму, однако ожидается, что геомагнитное поле будет нестабильным. В то же время вероятность вспышек Х-класса из-за солнечной активности будет умеренной.

Солнечная активность на 15 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 63.
Безопасный период будет недолгим — стоит ли сегодня ожидать магнитных бурь.
Парень испытывает давление в голове из-за воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Профилактика воздействия магнитных бурь на организм

Негативное влияние магнитных бурь на организм может привести к развитию таких болезней, как инфаркт, инсульт или даже расстройства ВГСД (вегето-сосудистой дистонии). Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, если влияние произошло, или обеспечить организм неуязвимостью к таким угрозам от Солнца.

Несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

  • снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
  • больше находитесь на свежем воздухе;
  • не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно — алкоголем;
  • подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
  • пейте больше травяного чая;
  • снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, недавно американские ученые впервые в истории обнаружили источник жизни на поверхности астероидов "Ирида" и "Массалия". В то же время американские астрономы установили, что астероид "Харкило", у которого есть кольца по примеру Урана и Сатурна, может иметь их благодаря влиянию неизвестного спутника.

погода
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здоровье
магнитные бури

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