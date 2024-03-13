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Безпечний період триватиме недовго — чи варто чекати магнітних бур 13 березня

13 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 13 березня — чи очікує на небезпеку метеозалежних
Дівчина мучиться від головного болю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі сьогодні, 13 березня, не загрожуватимуть людям. Земна магнітосфера залишається у стабілізованому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була спокійною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 березня

За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах С5. Такі спалахи мають слабкий вплив на людський організм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 13 березня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 23.
Безпечний період триватиме недовго — чи варто чекати магнітних бур 13 березня
Сильний головний біль у дівчини. Джерело: freepik

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров'я. Оповіщення про їхнє наближення сприяє моніторингу та управлінню ризиками серцевих нападів та інсультів. Аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити наступних профілактичних заходів:

  • Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • Більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення;
  • Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок;
  • Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів;
  • Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, на Сонці було помічено пляму таких гігантських розмірів, що люди могли його спостерігати неозброєним оком за допомогою окулярів для сонячного затемнення. 

Водночас військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади зафіксували нерозпізнаний літальний об'єкт в зоні бойових дій, зафільмувавши цей об'єкт на дрон Mavic 3T.

погода
космос
Сонце
магнітні бурі
головний біль

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