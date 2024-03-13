Магнитные бури сегодня 13 марта — ожидает ли опасность метеозависимых

Девушка мучается от головных болей. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури сегодня, 13 марта, не будут угрожать людям. Земная магнитосфера остается в стабилизированном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была спокойной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 марта

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С5. Такие вспышки оказывают слабое влияние на человеческий организм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 13 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 23.

Сильные головные боли у девушки. Источник: freepik

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Уведомление об их приближении способствует мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;

Больше гуляйте на улице, а если не выходит — регулярно проветривайте помещение;

Избегайте интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок;

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потребление воды, зеленого чая и домашних компотов;

Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, на Солнце было замечено пятно таких гигантских размеров, что люди могли его наблюдать невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения.

В то же время военнослужащие 406-й отдельной артиллерийской бригады зафиксировали нераспознанный летательный объект в зоне боевых действий, сняв этот объект на дрон Mavic 3T.