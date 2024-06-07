Магнітні бурі сьогодні, 7 червня — що загрожує метеозалежним

Головний біль у чоловіка. Фото: Pixabay

Магнітні бурі у п'ятницю, 7 червня не загрожуватимуть людям. Земна магнітосфера перебуває у спокійному стані, протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 червня

За останню добу на Сонці сталося сім спалахів С-класу, максимальним з яких був спалах С9.53. Такі спалахи не чинять загрози земній оболонці.

Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 7 червня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність спалахів М-класу — 60%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 73.

Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я людей

Негативний плив магнітних бур на організм може призвести до розвитку таких хвороб, як інфаркт, інсульт чи навіть розлади ВГСД (вегетосудинної дистонії). Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити перебіг цих явищ, якщо вплив таки відбувся, або забезпечити організм невразливістю до таких загроз від Сонця.

Як уникнути загрози здоров'ю від магнітних бур:

знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;

більше перебувайте на свіжому повітрі;

не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо — алкоголем;

підготуйте необхідний запас лікарських засобів;

пийте більше трав'яного чаю;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила космічний корабель Starship у четвертий випробувальний політ. Це найважчий космічний корабель в історії космонавтики.

Водночас китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця, для того, аби зібрати зразки грунту для їх подальшого дослідження.